Los médicos somos seres humanos normales y esto nos ha pegado por igual: Ibarra Infante

Roberto Ibarra Infante, neumólogo en el Hospital General de Zona (HGZ) número 1 del IMSS ■ foto: andrés sánchez

■ “El que diga que no tiene miedo está mintiendo, es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando”

■ “Me tocó diagnosticar al primer paciente de Coronavirus aquí en el estado. Es una situación que causa ansiedad, pero que te hace aprender e intentar mejorar”

“Fue un cambio de vida total, desde la ansiedad que hay que saber manejar por el miedo a contagiarse, desde los cambios en el estilo de vida: levantarse, llegar al hospital, cambiarse con todo el equipo de protección y entrar con una buena cara y actitud a atender a los pacientes que están aislados y ayudarles a recuperase”.

Así describe sus días desde que llegó la pandemia de Covid-19 a la entidad, el neumólogo Roberto Ibarra Infante, quien es el encargado y primer contacto de atención para pacientes contagiados en el Hospital General de Zona (HGZ) número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas. Un médico que a pesar de su juventud, no es la primera pandemia a la que se enfrenta, pues le tocó vivir en 2019 la de Influenza AH1N1 y que gracias a sus maestros, asegura, hoy tiene algo más de aptitudes para enfrentar esta situación, aunque reconoce que nadie estaba preparado.

El papel de Ibarra Infante en estos días es vital. El personal de salud se ha convertido en el sector más esencial durante la pandemia que está azotando a México. Él, como primer contacto con pacientes contagiados, indica el manejo que hay que darles y ver si es conveniente la ventilación mecánica invasiva, que explica, es conectar al paciente al ventilador y mientras se revisa el avance de los estudios de sangre.

¿Ha sentido miedo? Pregunto. “Claro, el que te diga que no, está mintiendo. Realmente es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando y más que nada que no hay un tratamiento estandarizado a nivel mundial, no hay nada que la evidencia nos diga que funciona, entonces el miedo es inherente a esta situación y de cierta forma es inherente al actuar médico en muchas situaciones. Entonces tenemos que adaptarnos por el bien de los pacientes, de nuestros compañeros. Tenemos que adaptarnos rápidamente y ser resilientes”, responde.

“En lo personal me tocó un caso de mucho aprendizaje. Me tocó diagnosticar al primer paciente de Coronavirus aquí en el estado. Es una situación que causa ansiedad, pero que te hace aprender y te hace intentar mejorar y estar al día con todos los avances que se están llevando a cabo a nivel mundial. Diario hay 30 o 40 artículos que nos hablan del manejo en este tipo de pacientes”.

Ansiedad. Eso fue lo primero que sintió el neumólogo al atender al primer paciente con Covid en Zacatecas. Pero después catalizó el sentimiento en la necesidad de saber cómo ayudarlo porque además era médico. “Ese sentimiento te hace tratar de ayudarlo y cuando yo lo vi estaba en una situación moderadamente grave, entonces lo primero que intenté hacer es establecer el protocolo para poder ayudarlo de una manera más oportuna”.

El ser el primer contacto de los pacientes contagiados con el virus, ha hecho que el neumólogo lleve casi dos meses aislado de su familia, con quienes se comunica por medios electrónicos en lo que considera una nueva forma de vida, pues no quiere poner en riesgo a nadie. “Los médicos, como todas las personas, somos seres humanos normales y esta situación, como a todos, nos ha pegado por igual, nada más que a diferencia de las otras personas nosotros estamos en contacto directo”.

Esto, en un año más será anecdótico, pero más que salir de la pandemia, advierte, se va a tener que aprender a vivir con el virus.