Once universidades quedarán sin rescate financiero: SEP

Instalaciones del Campus BUAZ Siglo 21 ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ No habrá recursos extraordinarios para finales del año, como se ha venido haciendo

■ El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, informó que se les recortó hasta el 75 por ciento de las partidas de operación

■ Valora BUAZ la posibilidad de concluir el semestre con la modalidad a distancia

La Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó a las representaciones sindicales de los trabajadores universitarios que debido a la difícil situación que atraviesa el país, derivada de la pandemia de Covid-19, este año 2020 no habrá rescate económico para las 11 universidades públicas que se encuentran en crisis financiera desde hace varios años, y que se agudiza en los últimos meses del año.

En una reunión virtual que se llevó a cabo este jueves con los secretarios generales de más de 62 universidades públicas, el subsecretario de Educación Superior de la dependencia federal, Luciano Concheiro, informó que se les recortó hasta el 75 por ciento de las partidas de operación.

“Para nadie es un secreto que es una situación muy complicada y lo más probable y, por tanto, así va a ser, que no haya dinero para seguir en el planteamiento que algunos llaman rescate y que nosotros le llamamos transformación estructural”, dijo.

Según el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), Enrique Levet Gorozpe, quien dio a conocer detalles de la reunión virtual en la que participó, el subsecretario Concheiro manifestó que la actitud del Gobierno Federal no es evadir los problemas, por lo cual les dieron a conocer desde ahora a los representantes sindicales de los trabajadores universitarios que no habrá recursos extraordinarios para finales del año, como se ha venido haciendo.

El dirigente gremial adelantó que durante los próximos meses buscarán con los diputados federales y en cada entidad, con los legisladores locales, que se reanude el fondo U081 que otorgaba recursos para el cierre del año a las universidades y que permitía a estas instituciones capitalizar su sistema pensionarios.

“No hay que amenazar a nadie, lo que podemos hacer es tener la información puntual que nos permita, a la hora de tener una convocatoria amplia del sindicalismo universitario, tomar decisiones y ya sabremos cómo manejar las cosas”, enfatizó y pidió calma además de que espera y tiene confianza de que este diciembre no sea un diciembre “negro” como el de otros años”, definió Levet Gorozpe.

Durante la reunión también se abordó el tema del regreso a clases. Levet Gorozpe adelantó que la Federación no tiene planeado regresar a clases presenciales antes del primero de junio a pesar de que haya municipios que no hayan tenido contagios, porque las instituciones de educación superior representan conglomerados humanos y de proximidad tal, que no se permite la sana distancia y la propagación del virus puede ser más rápida.

Y es que el subsecretario Concheiro detalló que el total de integrantes del sector educativo de todo el país representan 42 millones de personas, es decir, poco menos de un tercio de toda la población nacional.

Mencionó que la SEP tiene programado cerrar el ciclo escolar a mediados de junio, pero se darán a conocer bien las fechas y las regiones en donde haya declinado la pandemia, pero también se les informó que, si no se cuida la sana distancia, puede haber un rebrote, de acuerdo a lo dicho por el propio subsecretario Hugo López-Gatell, en el otoño-invierno.

En un comunicado se informó también que será el próximo jueves a más tarder, tras una reunión con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), que la subsecretaría dará a conocer una respuesta concreta sobre el regreso a la nueva normalidad, pero será de manera escalonada, con las carreras que sea estrictamente necesario que regresen, las que llevan a cabo investigaciones, prácticas profesionales, entre otras, pero las que se puedan concluir a distancia, concluirán a distancia, lo cual se pondrá por escrito.

Valoran en la BUAZ concluir

el semestre a distancia

La presidencia colegiada del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), valora la posibilidad de concluir el semestre con la modalidad a distancia, debido a que en junio aún se prevé que haya contagios por Covid-19.

Teresa Villegas Santillán, quien preside la comisión de Presupuesto y Finanzas en el Consejo, informó que la mayoría de las universidades públicas del país ya definieron regresar a actividades presenciales hasta agosto, por lo que se analiza la situación con base en las indicaciones del Gobierno Federal y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Expuso que al interior de la Máxima Casa de Estudios hay una comisión interdisciplinaria que da seguimiento a la evolución de la contingencia sanitaria, y en ella se prevé que la curva pandémica en Zacatecas siga en junio, lo que imposibilitaría el regreso a clases presenciales.

“El último acuerdo del Consejo fue que regresando a clases se inicia el proceso electoral, pero todo está detenido en función de las fechas. El Rector ha señalado que sí regresamos el primero de junio, pero en el último comunicado dijo que nos esperemos al próximo martes para informarnos realmente lo que va a suceder, con base en los acuerdos que haya en la Anuies”, expuso.

Villegas Santillán comentó que en la Universidad se nombró una comisión para dar seguimiento a la contingencia, integrada por médicos, enfermeras, matemáticos y especialistas de otras áreas, para analizar la evolución del Covid-19 en la entidad.

Las valoraciones de esta comisión, sobre el regreso a clases, “se ha comunicado a la Presidencia Colegiada en función de los riesgos, y con base en lo que nos ha señalado, es que hay riesgos”, por lo que podría haber un nuevo cambio en la calendarización de actividades presenciales.

En el caso de que en la BUAZ se decida regresar a actividades presenciales hasta agosto, dijo que sí habría el tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso electoral, el cual debe realizarse antes del 6 de septiembre, día en que concluye la actual administración rectoral.

Villegas Santillán comentó que para un proceso electoral se programa una semana para registro de candidatos, dos semanas para campaña y una semana libre para que la Comisión Electoral haga los preparativos. Si este proceso se realiza en agosto, se podría optimizar el tiempo para alcanzar de tiempo.

“Esa va a ser mi propuesta en la siguiente reunión de la Presidencia Colegiada, pues el Rector nos va a convocar para valorar un nuevo calendario, de acuerdo a las indicaciones del Gobierno Federal y de la Anuies”, concluyó la directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración.