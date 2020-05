Donaciones de sangre y plaquetas disminuyeron hasta en 30 por ciento

Exhortan a la ciudadanía a donar sangre, en especial quienes dispongan de O negativo ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ El desabasto no ha sido un factor preocupante pero se debe mantener la práctica: Pacheco

■ El Banco sigue operando, pero ahora se hace con las medidas de prevención pertinentes

Ante la contingencia, las donaciones de sangre y plaquetas ha disminuido hasta en 30 por ciento, no poder hacer campañas de donación en escuelas y otros espacios públicos ha sido un factor importante en esta cifra, como lo aseguró Betsy Pacheco Arancibia, directora del Banco de Sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Sin embargo, Pacheco Arancibia mencionó que el desabasto no ha sido un factor preocupante todavía, pues también hubo que posponer cirugías que no fuesen urgentes, por lo que no se han necesitado tantas unidades como antes de que la pandemia de Covid-19 llegara al estado, aunque sí mencionó que es importante mantener las donaciones activas.

APLICAN CUESTIONARIO PARA ASEGURARSE DE QUE LOS DONANTES NO PADEZCAN COVID-19

Esto último debido a que las unidades tienen un periodo de vida bastante corto, por lo que es importante invitar a la población a que hagan donaciones, ya sea de sangre o de plaquetas, estas últimas siendo las que más han sido necesitadas en estos tiempos y de las que menos reciben donantes.

Pacheco Arancibia aseguró que el centro sigue operando, pero ahora lo hacen con las medidas de prevención pertinentes, como un filtro de sanitización y medidas de sana distancia, además de limitar la cantidad de personas dentro de la institución al mismo tiempo y restringir la entrada a niños, además de solicitar a los acompañantes de los donantes a esperarlos fuera del lugar, sin mencionar que el horario de atención disminuyó a la mitad del día.

Incluso se implementó un cuestionario más riguroso para asegurarse de que los donantes no estén infectados de Covid-19 sin saberlo, aunque no se sabe si sea posible transmitir el virus vía sanguínea, sin embargo, tomar la precaución no está de más para evitar que se siga propagando esta enfermedad que ha golpeado a todo el mundo.

Sobre las donaciones mencionó que siempre es importante invitar a la sociedad a donar, pues es una acción que puede salvar muchas vidas y a pesar de que la demanda ha bajado, aún hay accidentes y urgencias que atender, por lo que es necesario tener unidades de todo tipo a la mano, pero en especial la sangre de O negativo, por ser el donador universal, pero todos los tipos sanguíneos son importantes, por esta razón la directora del Banco de Sangre pidió que quienes puedan hacerlo, se acerquen a la institución.