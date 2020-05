Da a conocer IMSS la recuperación de dos pacientes con Coronavirus

Ambos pacientes estuvieron internados en el Hospital General de Zona No. 1, “Dr. Emilio Varela Luján” del IMSS ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Se trata de un hombre de 57 años y una mujer sin especificar edad

Este martes, mediante dos videos, uno institucional y otro más de una cuenta personal de una trabajadora, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer de la recuperación de dos pacientes de Covid-19 que estuvieron internados en el Hospital General de Zona No. 1, “Dr. Emilio Varela Luján”, tratándose de un hombre de 57 años y de una mujer cuya edad no se especificó pero que ingresó al nosocomio apenas el pasado domingo 27 de abril.

Entre aplausos por parte del personal médico salió en camilla, después de 37 días internado, el paciente de 57 años, quien fue hospitalizado a finales de marzo en un estado crítico debido a un cuadro infeccioso avanzado y presentar cefalea, malestar general, fiebre y tos, y que al realizar la prueba resultó positivo de Covid-19.

Mariana Fregoso Mejía, neumóloga adscrita al área Covid del hospital, dio a conocer que el paciente estuvo intubado 15 días, pero que gracias a la intervención de un equipo de especialistas integrado por neumólogos, nefrólogos, internistas, personal de enfermería y residentes, evolucionó favorablemente y en buenas condiciones generales que permitieron su egreso.

Fregoso agregó que el trabajo en equipo es crucial porque se requiere la aportación de diversas áreas para que el paciente crítico salga adelante. “Es un gran logro del Instituto en el estado de Zacatecas, y representa una esperanza para los pacientes con Coronavirus que seguimos atendiendo”, dijo.

Asimismo, la especialista aprovechó para hacer un llamado a la población para que mantenga el aislamiento social y se quede en casa, ya que gracias a esto se pueden reducir los riesgos de contagio del Coronavirus (Covid-19) y evitar complicaciones al momento de ser hospitalizados.

Por su parte, la esposa del paciente reconoció el trabajo exitoso del personal que hizo posible la recuperación del hombre originario de Villanueva, destacando que día a día estuvieron buscando la manera de sacarlo del estado crítico en el que se encontraba, y cuyos cuidados integrales permitieron su estabilidad durante más de una semana y ayer finalmente le permitieron su egreso.

Al abandonar el hospital, en medio de aplausos, el hombre de 57 años de edad, además de reconocer al personal que lo atendió, dijo que sentía una “emoción muy grande haber sobrevivido a una situación tan fuerte, tan lamentable que está ocurriendo ahorita en todo el mundo”. Mientras que se informó que continuará con su recuperación en aislamiento domiciliario, en tanto que los epidemiólogos del Instituto harán el seguimiento correspondiente hasta su alta definitiva.

Por su parte, y en otro video publicado en una cuenta personal de una trabajadora de salud, grabado además con el consentimiento de la paciente, se informó que la mujer, cuya edad no se especificó, se había recuperado luego de haber dado positivo y haber sido ingresada el pasado domingo 27 de abril.

El video, comentó el personal a su cuidado, se hizo bajo su consentimiento y con la solicitud de ella para generar conciencia en la gente para que no salga de sus casas. “Yo ingresé muy mal, me sentía fatal. Ustedes no se imaginen como se siente, pero estoy muy agradecida con el personal de esta institución y le quiero pedir a la gente que se cuide, que no salga, que esto es real y no se le deseo a nadie”, dijo frente a la cámara.