El 10 de mayo es un día crítico para que las personas se queden en casa

Los panteones, un lugar visitado en el Día de las Madres, permanecerán abiertos sólo si los ciudadanos acatan las reglas de prevención ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Se considerará el cierre temporal de establecimientos como restaurantes y florerías: Cofepris

■ Alrededor de 7 mil 300 comercios en el estado han accedido a cerrar de manera voluntaria

El 10 de mayo es crítico para que las personas se queden en casa y evitar situaciones de aglomeración como las presenciada el pasado 30 de abril, Día del Niño, según José Cruz Flores Jasso, coordinador de la primera jurisdicción de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para el programa Consultorio Radiofónico.

La situación es de tal importancia que se considerará cerrar, por el día, establecimientos esenciales como restaurantes y florerías, para evitar circunstancias de riesgo; amontonamientos y contagios a gran escala.

Aseguró que si no hay controles el Día de las Madres, se puede dar un contagio masivo de Covid-19 y se puede agravar la situación, es por eso que el funcionario hizo la invitación a la población a que, por favor, se V quede en casa.

En cuestión a los panteones, lugar recurrido en la fecha mencionada, comentó que hasta el momento se pensaba mantener abierto, mas las circunstancias serán las que determinen si se cierran o no, pues una parte importante de la población no está acatando las medidas necesarias ante la pandemia de Coronavirus.

Flores Jasso, además, dio a conocer que la Cofepris está realizando operativos de concientización a comerciantes, para que cierren establecimientos de manera voluntaria y la gente no salga a comprar productos no esenciales, evitando conglomeraciones y contagios.

Señaló que 7 mil 300 comercios en todo el estado han accedido a cerrar de manera voluntaria, de estos, 2 mil 500 establecimientos, aproximadamente, pertenecen a la jurisdicción primera, es decir, la conformada por Calera, Morelos, Zacatecas, Vetagrande, Pánuco, Genaro Codina y Guadalupe.

El argumento principal que dan comerciantes para no cerrar es que se mantienen al día, seguido por que tienen varios empleados que no recibirán un sueldo si cierran sus puertas. Sin embargo, señaló que los riesgos por permanecer abiertos son mayores.

Asimismo, reafirmó que hay establecimientos esenciales que pueden mantenerse abiertos, sin embargo, deben seguir medidas específicas para la entrega de alimentos, así como contar con filtros en la entrada, cubrebocas, guantes y tapete sanitario en los locales.

Lamentablemente, no todos siguen las recomendaciones, pues hay quienes aseguran que no existe la contingencia, y trabajan como si no fuera una situación extraordinaria, por lo que quizá “tendríamos que aplicar actas y cerrar temporalmente establecimientos de no seguir las indicaciones”.

Los negocios esenciales son aquellos que se encargan de la venta de comida y bebidas no alcohólicas y artículos perecederos; farmacias, consultorios, laboratorios. Los comercios que no deberían estar abiertos son tiendas de ropa, tela, muebles, juguetes, bisutería, que son las mismas áreas que se están cerrando en tiendas departamentales para dispersar a la gente y evitar contagios.

El coordinador aseguró que “si trabajamos todos en equipo, pronto podrán abrir los establecimientos, de no ser así van a prolongar el tiempo y no van a poder abrir”, por lo que pidió al población que “no salgan a comprar ropa, a comprar zapatos; pueden esperar a que pase esto”.