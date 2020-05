‘Beastie Boys Story’, de Spike Jonze

La Gualdra 430 / Cine

Desde que Adam Yauch -también conocido con el nombre artístico de MCA- falleció a causa del cáncer en mayo de 2012, los Beastie Boys dejaron de existir como banda. De cualquier manera, este suceso jamás evitó que el legado de la agrupación se mantuviera al correr de los años, y a través de varias generaciones se terminaría volviendo un enorme referente en la música contemporánea.

Beastie Boys Story (2020) es un documental dirigido por Spike Jonze (Her, Adaptation), que narra de manera cronológica el viaje entre tres amigos que decidieron unirse para hacer música juntos, y que en el proceso lograron encontrar su propia voz, una que sonaría siempre única e irrepetible. El documental está construido a partir de la presentación de Michael Diamond y Adam Horovitz en el Kings Theatre en Brooklyn, en la cual ambos integrantes cuentan por medio de segmentos la historia de su vida como miembros del legendario trío musical.

Con ayuda de un teleprompter e imágenes de archivo que incluyen actuaciones en vivo, sesiones de fotos, retratos personales, home movies, y fragmentos de entrevistas en televisión, Diamond y Horovitz cuentan con gran honestidad cada uno de los eventos que definieron a los Beastie Boys como grupo, y a ellos como personas. En una interesante fusión entre obra de teatro, stand up, diario íntimo y memorial, el documental pasa de reconstruir el antes y después de una agrupación artística a volverse una intensa y emocional elegía de los dos amigos sobrevivientes hacia un tercero que ya no está. Así mientras los dos integrantes se quiebran frente al público al momento de recordar a Adam Yauch, se entienden a profundidad las razones de ambos de no continuar con el grupo, al volverse evidente que Yauch fue un engranaje esencial dentro del mismo, una parte irremplazable de un todo, así como un inspirador y enigmático amigo.

Parte autoparodia y autocrítica, el documental es una reflexión honesta y nada complaciente sobre la madurez y el paso del tiempo, partiendo de una banda cuya filosofía inicial estuvo motivada por los excesos, la rebeldía, y en cuyas experiencias y golpes de la vida devendría una perspectiva más consciente, sabia y experimentada. Entre los orígenes punk del grupo y su transición al hip hop, el éxito inusitado del tema Fight for your right (to party), pasando por el crecimiento musical con el ahora reivindicado Paul’s boutique, el documental también es un análisis crítico sobre la industria musical y el manejo de artistas por grandes casas productoras, cuyos intereses en la mayoría de los casos son motivados por intereses monetarios y no creativos.

Entre la resignación por una historia musical llena de errores, pero valorando la madurez adquirida por los mismos, Beastie Boys Story es una melancólica carta de agradecimiento hacia los fans y hacia Yauch, así como un nostálgico vistazo al pasado de una historia de más de treinta años de duración. Es también una celebración a una hermandad impulsada por el talento, la creatividad y el desenfreno juvenil, y de la cual surgiría una de las agrupaciones más importantes de la historia.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_430