Terrible, tanto dolor y mediocridad infinita de gobernantes: O. Chávez

Óscar Chávez estuvo en la capital del estado para ofrecer un concierto en el Teatro Fernando Calderón dentro del tercer Festival del Corrido Zacatecas a Don Antonio Aguilar 2016 ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Se definió como gente optimista “que siempre espera a que las cosas mejoren”

■ La sociedad cambia, “hay que defenderse según el tiempo que estamos viviendo”

“Qué terrible para este país que estén sucediendo cosas tan dolorosas, y que haya esta mediocridad infinita de los gobernantes; del Presidente pa’ bajo no se salva nadie. Es una vergüenza”, dijo Óscar Chávez Fernández (Ciudad de México, 1935) sobre los acontecimientos recientes de Nochixtlán, Oaxaca.

No obstante, el cantante y compositor se definió como una gente optimista y con esperanza, que siempre espera que las cosas mejoren, aunque sin dejar de acotar que para ello “no existen recetas”.

“Siempre espera uno que haya soluciones para los problemas”, pues dijo, en toda época suceden cosas buenas y cosas malas, “cosas aceptadas y errores”, y México, aunque tiene cosas malas, “tiene cosas muy buenas que hay que defender”.

El país ha cambiado mucho y sigue transformándose de manera “vertiginosa y brutal”. De esta forma, cambian también “las batallas y las luchas de todo orden, no hay recetas para eso tampoco”, agregó ahora sobre los cantos que antaño llamaban a la búsqueda de la libertad y la justicia social mediante la vía armada.

Eran otras circunstancias, ha habido cambios profundos en toda la sociedad humana, dijo. “Por ejemplo, no eran lo mismo los medios de comunicación en los años 60 que la barbaridad que son ahora; cambian las circunstancias, cambian las formas de lucha, cambian…o cambias o cambias, o te hacen pedazos. De todas formas hay que defenderse considerando el tiempo que estamos viviendo”.

Óscar Chávez estuvo en la capital del estado para ofrecer un concierto en el Teatro Fernando Calderón dentro del Tercer Festival del Corrido Zacatecas a Don Antonio Aguilar 2016, evento sobre el que dijo, no sabía que estaba dedicado a Antonio Aguilar, “pero ya ni modo, ya estamos aquí”.

El propio autor de El infierno es amor, quien fue reconocido por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el contexto del 80 aniversario de su fundación, encuentra parte de sus raíces en Zacatecas.

“Mi padre y la familia de mi padre era zacatecana. Mi bisabuelo era de Trinidad García de la Cadena”, afirmación a la que no prosiguió anécdota ni comentario acerca del vínculo con el político y militar liberal, apenas el señalamiento de que el desarrollo de su padre y demás familia tuvo ya como escenario la Ciudad de México, donde él mismo nació.

Respecto de la realidad actual de México y lo que le ofrece personalmente esperanza o desesperanza, reiteró que “le molesta mucho esta etapa tan triste y tan espantosa y tan gelatinosa, me molesta mucho la mediocridad de los gobiernos que no solucionan nada”.

Óscar Chávez Fernández, actor, cantante, musicalizador y difusión de las músicas latinoamericanas tradicionales, quien se asume “como cancionero” y no como analista político, se refrendó como una gente de izquierda que no pertenece ni ha pertenecido a algún partido, y sobre el futuro de México espetó un “no tengo idea, yo hago lo que puedo… a ver qué pasa”.

Sobre lo que sí le da esperanza, y que respondió con un contundente “claro que sí”, se encuentra la vía zapatista.

“Ahora voy a cantar por los zapatistas”, agregó acerca de su participación en el festival y compartición CompArte por la Humanidad que se celebrará del 17 al 30 de julio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, convocado por la Comisión Sexta del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo.

En respaldo a lo dicho por la ya desparecida cantante Tehua, con quien hiciera mancuerna en diferentes ocasiones, añadió a la expresión, “nosotros no rescatamos a la música mexicana, la música mexicana nos rescata a nosotros”, que no hay que dejar de hacerlo, pues pasarán muchas generaciones “y no nos acabaremos lo que hay. Hay que seguir trabajando”.