Debido al Covid-19 está en peligro la estabilidad laboral de los trabajadores

Con la contingencia sanitaria, sólo negocios considerados esenciales siguen abiertos ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ En México se han perdido alrededor de 350 mil empleos formales

■ Por la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, tanto patrones como trabajadores tendrán que buscar alternativas de subsistencia

Luego de que el Gobierno Federal admitiera el mes pasado que desde que comenzó la contingencia sanitaria por el Coronavirus en México se han perdido alrededor de 350 mil empleos formales, en el mes de mayo que parte con el Día del Trabajo, tal situación pudiera agudizarse, ya que la suspensión colectiva de trabajo prevista en la Ley Federal, establece que por causas de fuerza mayor el trabajador tendrá goce de sueldo por un mes, pero debido a la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, tanto patrones como trabajadores tendrán que buscar alternativas de subsistencia.

Así lo planteó el abogado laboralista zacatecano Gustavo Castillo Vera en entrevista para La Jornada Zacatecas, quien precisó que en el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo se habla de dos causas para la suspensión colectiva: una es la de fuerza mayor por causas de la naturaleza y la otra en la que intervenga la voluntad del hombre, estableciéndose que en ambos casos se debe pagar al trabajador hasta un mes de salario.

El problema, a decir del abogado, se viene ahora en mayo si se toma en consideración que ese mes de salario ya terminó en abril, porque la ley tiene “un vacío, una laguna” ya que en el caso de que continúe la suspensión laboral más allá del mes, ya no habrá pago de salario para el empleado, y la “causa de fuerza mayor” no es imputable para el patrón. En este sentido, según el experto, si el gobierno declarara “contingencia” en vez de “emergencia” se podrían pagar en la extensión salarios mínimos, también de acuerdo a la fracción séptima del mismo artículo de la ley.

Además de los empleados, el problema también se vendrá para el patrón, porque al dejar de pagar salarios el trabajador puede dejar de prestar servicios sin responsabilidad, pero al extenderse, el patrón tiene que hacer frente a otros pagos como el Infonavit, rentas, al SAT, Seguro Social y demás gastos fijos. Y hasta el momento, no ha habido apoyos por vía salario o subsidio al patrón, que es cuando el estado asume el pago de la energía eléctrica y el agua potable, o bien, se le difieren impuestos u otras obligaciones.

“Sí debemos continuar guardados hasta el 30 de mayo la situación se va a agudizar para los dos sectores. El patrón no tiene subsidios, no tiene apoyos fiscales y el trabajador tampoco. Se menciona que el trabajador puede acudir a la Secretaría de Economía por subsidios pero no fue muy bien visto por los trabajadores y no todos tienen el acceso”.

En este sentido, Castillo Vera consideró dos alternativas: la primera es que las afores se abran para otorgar el recurso a los trabajadores según sus semanas cotizadas, y se establezcan pagos diferidos para reponer ese recurso y no se pierda. Y la segunda, es que debería haber disminución, pagos diferidos o condonaciones de los costos del agua y la luz eléctrica, ya que el trabajador siempre será el eslabón frágil que vive casi al día y esto le sería de gran ayuda.

Pero también, concluyó, al haberse parado muchos servicios dejando solo el fortalecimiento económico a las Pymes, mayo es el mes en el que deben entregarse las utilidades, el reto es ver quiénes las pagan y quiénes no, porque es otra gran evasión que afecta a los trabajadores ya que muchos pertenecen a empresas con outsourcing o sub contrato que evitan dichas participaciones, pero, consideró, pudiera ser un buen aliciente, un recurso extraordinario para que la gente se sostuviera un poco más.