Tasa de mortandad en el estado por Covid-19 llega a 10.8%; supera a la media nacional

Insisten autoridades en mantener medidas preventivas como la Sana Distancia ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Preocupante, porque los fallecidos pertenecían al grupo vulnerable por comorbilidad y actualmente el Sector Salud atiende a 16 mil diabéticos y 27 mil 500 hipertensos

Con la octava defunción de un paciente contagiado de Covid-19 acaecida ayer por la mañana, Zacatecas llegó a un 10.8 por ciento de mortandad, es decir, por encima de la media nacional que se encuentra en 9.8. Así lo dio a conocer el propio gobernador Alejandro Tello Cristerna, en el programa Consultorio Radiofónico, conducido por el periodista Isaías León y personal de Salud, en el que manifestó que es preocupante ya que los fallecidos pertenecían al grupo vulnerable por comorbilidad y actualmente el Sector Salud atiende a 16 mil diabéticos y 27 mil 500 hipertensos.

Y es que la preocupación, dijo el mandatario, es porque se avecina una etapa complicada, ya que se estima que para el 10 de mayo, el día de las madres, se dará un pico importante de contagios, por lo que el Sector Salud tendrá que estar alerta y de tiempo completo trabajando en este sentido. Además de que al ser un día importante para las familias mexicanas, se tendrá que implementar una campaña y reforzar el llamado a la población “pero siendo mucho más crudos”, en el tenor de que si no se cuidan habrá consecuencias fatales.

Será complejo mantener a la población, estimó Tello Cristerna, porque es una de las tradiciones más arraigadas en México y las madres son el centro de las familias, sin embargo, ahora se enmarca en plena Fase 3 de una pandemia, que se caracteriza por el contagio comunitario y se tiene que mantener la distancia, ya que los adultos mayores son el sector con alta vulnerabilidad, recordó.

Y es precisamente esta forma de contagio, el local, lo que más preocupa ahora a Gobierno del Estado, expuso el jefe del Ejecutivo, pues se ignora por dónde y quién tiene el virus debido también a que se presenta en muchas personas de manera asintomática. Incluso informó que el vocero en temas de Covid-19 en el estado, Jesús Gerardo López Longoria tiene la sintomatología. Pero destacó que el personal de Salud está reaccionando con mucho compromiso en la “primera línea de batalla” y el hecho de que haya decesos causa frustración.

Con respecto al Índice de Vulnerabilidad Municipal que realizó el Instituto de Geografía de la UNAM, en el que aparecen varios municipios de Zacatecas con la etiqueta de media, alta y muy alta vulnerabilidad ante el Covid-19, Tello Cristerna señaló que sí se tienen identificados, pero por el momento se está orientando la atención en los que se tiene mayor concentración de casos, como Jerez, Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, que son donde se debe de aplicar más el aislamiento.

Y en cuanto a la infraestructura médica, que es uno de los factores para volver vulnerable a un municipio según el estudio universitario, expuso que más allá del tema de Covid-19, todo el Sector Salud está totalmente abierto para la población en busca de que nadie en distintos tipos de situaciones económicas, se queden sin derecho al acceso a la salud.

Y en este sentido, Tello Cristerna adelantó que existe la posibilidad de que la empresa Fresnillo PLC pudiese apoyar con infraestructura de salud mediante la construcción de un hospital para atender a pacientes con Covid-19. El diálogo se dio la semana pasa, dijo, y está en proceso de autorización, pero destacó la aportación de la iniciativa privada en relación a generar espacios para la salud y el estado no se vea rebasado, pero “más vale que sobre y no que falte, porque estamos hablando de vidas” apuntó, ya que si faltara sería difícil hablar de muertes de personas por no ser atendidas.

No obstante, hasta el momento la entidad, de acuerdo con la información de la Red IRAG, tiene prácticamente una disponibilidad total de camas para pacientes con Covid-19, ya que en el IMSS hay solamente cuatro ocupadas y en el hospital Covid de la Secretaría de Salud, cinco. Un número bajo pero que, advirtió el mandatario, de un momento a otro puede dispararse, por lo que hay que mantener los cuidados.