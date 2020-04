Gobierno suma una cuarta conferencia diaria

El presidente López Obrador, durante su conferencia de esta mañana. Foto Notimex

Ciudad de México. Como parte de la estrategia de comunicación del gobierno federal en esta coyuntura, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de la próxima semana habrá cuatro conferencias diarias para informar sobre la situación en diferentes frentes, al incorporarse un reporte regular de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, sobre los avances en la entrega de apoyos sociales.

A pregunta expresa sobre si se pueden convertir las ruedas de prensa en virtuales con motivo de la epidemia, el mandatario desestimó, por ahora, modificar el formato de sus comparecencias matutinas: «Ya le tengo cariño a las mañaneras, ya me acostumbré. ¿No les gusta que hagamos esto?»

-Sería por prevención…

-Ah si se complica, desde luego. Se asume la regla que es no pasar de 50 y sana distancia y cuidarnos. Ya nuestros compañeros de más edad ya no asisten, hacen bien en cuidarse. Yo me cuido y estoy bien de salud. Me tomo mis pastillas. Como ustedes saben a mí me dio un infarto y a partir de entonces tengo tratamiento médico – para qué voy a ocultar las cosas- , pero estoy muy bien. No tengo ningún problema de salud. Bueno… soy hipertenso, controlado, como me mantengo también ejercitado, porque camino, aún aquí»

Aunque ya se detectó la semana pasada el caso de un emplreado de la Secretaria de Salud que asistía a las conferencias del sector por la tarde y dio positivo de coronavirus, López Obrador consideró: «Creo que podemos seguir así, si nos cuidamos. Y si vemos que no debe seguirse haciendo la conferencia , lo que podemos hacer es reducir el número, rotarnos. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell, subsecretario de Salud)».

Poco antes el mandatario había hablado de la ampliación del número de conferencias. Dijo ofrecer disculpas por la nueva convocatoria, pero la consideró necesaria.

Con la de Bienestar suman cuatro conferencias diarias: la que ofrece el propio presidente de lunes a viernes a las 7 de la mañana; la que informa del avance de los créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, la cual estará vigente hasta que se concluya la distribución de los tres millones de créditos y que se realiza a las 18 horas. Y la que ofrece la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia de Covid 19, a las 19 horas.

Todas las conferencias se realizan en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.