Después de un año el caso del homicidio de Marcos García sigue sin resolverse

■ El joven falleció tras un incidente de detención arbitraria en la unidad de Derecho de la BUAZ

■ La FGJE se ocupa más investigar más a la víctima que a los elementos responsables: abogado

A pesar de la evidencia que pudiese incriminar a elementos de la Policía de Investigación en el homicidio (ya sea doloso, culposo o accidental) de Marcos García Benavides, ocurrido al interior de la Unidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), durante un incidente de detención arbitraria, el caso sigue sin resolverse después de un año.

Darío Gamón Rodríguez, abogado de la familia García Benavides, acusó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) de investigar más a la víctima que a los elementos policiacos presumiblemente responsables, ello como una práctica dilatoria, pero “a final de cuentas se llegará a una resolución que será benéfica, porque pueden investigar lo que quieran y nunca van a encontrar que Marcos tuvo alguna responsabilidad en el evento. Pueden investigar lo que quieran, no van a encontrar nada”.

“En la Fiscalía se han dedicado más a investigar a la víctima, a Marcos, que a las personas que le privaron de la vida. Además, está pendiente un dictamen y la Fiscalía está a la espera de la recomendación que emita la Comisión de Derechos Humanos”, expuso.

Cuestionó que, después de un año, la tendencia de la investigación que ha realizado la Fiscalía se orienta a la persona de Marcos, y no a los policías que realizaron la detención y posterior privación de su vida.

De acuerdo a Gamón Rodríguez, “pareciera que están tratando de justificar alguna eventual responsabilidad de quienes le privaron de la vida, de la forma que haya sido: accidental, culposa, con cierto dolo, pero pareciera que la investigación tiende a justificar esa actuación”.

Refirió que la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (Cdhez) se ha percatado de esa situación y en consecuencia ha iniciado un dictamen de mecánica de lesiones, en la que participa un criminalista y un médico legista, a fin de “impactar en la investigación penal, aun cuando son independientes”.

Sobre la carpeta de investigación del caso en la Fiscalía, consideró que 80 por ciento corresponde a los antecedentes de Marcos en todos los aspectos, y solo 20 por ciento a los policías que participaron en el suceso.

Por ejemplo, Gamón Rodríguez comentó que en la investigación se aborda un padecimiento psiquiátrico y sobre ello se inició una investigación en la que se indagó si estuvo internado en los diversos centros de atención: piden informes a Calera, Zacatecas, Guadalupe, Ojocaliente y Jerez. Pareciera que están investigando a un delincuente.

La justificación de la representación social, el Ministerio Público, aparenta que apoya a la víctima y argumenta que la investigación es para desligarlo de cualquier situación, pero “francamente eso muestra que están evadiendo, porque desde el momento en que la persona pierde la vida, con en las circunstancias y con los videos que tienen, desde ese momento es una víctima y por lo tanto hay que protegerla y no investigarla”.

Contrario a ello, 80 por ciento de la carpeta de investigación tiene que ver con los antecedentes médicos y antecedentes legales de Marcos, con el pretexto de desligarlo del evento anterior en la Unidad Académica de Derecho, ese mismo día, en el que fue asesinada una estudiante.

Gamón Rodríguez consideró que, al estar identificadas las personas responsables de la muerte de Marcos, ahora el procedimiento que se debe realizar para determinar la forma en la que incurrieron en ello, si fue de manera dolosa, culposa o incluso que la Fiscalía determine que se justificó la actuación de los elementos de la Policía de Investigación, aunque ello fuera contrario a los intereses y derechos de la familia.

En la investigación que se ha realizado del joven, comentó, está un padecimiento psiquiátrico, así como los efectos que le pudiera causar el hecho de no consumir el medicamento de acuerdo a las indicaciones médicas.

Sin embargo, “si suponemos que yo, como víctima, padezco tal enfermedad, ¿eso justifica que la policía actúe de la manera que lo hizo? ¿Justifica que me priven de la vida? Me parece que no es así”.

Por último, Gamón Rodríguez informó que la Cdhez todavía no emite la recomendación sobre el caso, sino que la presidenta, María de la Luz Domínguez Campos, solamente ha dado a conocer el sentido que ésta pudiera tener.

“Sabemos que aún no está la recomendación y las manifestaciones que ha hecho la doctora adelantan el sentido que pudiera tener, pero la doctora lo hace de acuerdo al curso que lleva la investigación. Entonces todavía no hay una recomendación”, concluyó.