Enfermeras suplentes del Hospital General se manifiestan; exigen formalización laboral

Al menos 50 inconformes se manifestaron en el exterior del Hospital General “Luz González Cosío” ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ Piden seguridad social y aumento salarial; les pagan 180 pesos por 8 horas de trabajo

■ Acusan que sólo el personal de base recibió insumos para protegerse del riesgo de contagiarse de Coronavirus

“¡Queremos a Tello!”, “¿Breña dónde estás?” y “¡Aumento salarial!” Fueron las consignas que personal suplente de enfermería del Hospital General de Zacatecas (HGZ) pronunció ayer en una manifestación realizada a las afueras del nosocomio para exigir principalmente seguridad social, basificación y un aumento salarial, ya que les pagan la jornada laboral de 8 horas a sólo 180 pesos.

Alejandra, una de las enfermeras inconformes, argumentó que hay personal que labora en la misma situación desde hace 7 años, y los que menos tienen son de 3 años, sin embargo, el único aumento que les han realizado en este tiempo ha sido de 6 pesos. Aunque reconoció que se les ofreció un contrato, pero únicamente sería por 3 meses y se les pagaría la cantidad de 2 mil 500 pesos, además, sin algún tipo de seguridad social.

De ahí que la lucha sea por un aumento o retabulación salarial, aparte de seguridad, ya que es el colmo que siendo trabajadoras del Sector Salud no la tengan, no obstante, no ha habido respuesta por parte de las autoridades en los dos años que tienen exigiendo esto. Y ahora, en medio de la contingencia, advirtió la enfermera, se ven más desprotegidas porque además solamente entregaron insumos al personal de base, mientras que los suplentes no están contemplados en la repartición.

El hecho también de que al no ser de base y no puedan formar parte del sindicato se les deja igualmente vulnerables, porque no solamente no hay un líder laboral que proteja, sino que carecen de toda prestación alguna, tanto para vivienda como seguridad. Y es que, acusó Alejandra, ni sus jefes inmediatos tampoco han dado la cara por el grupo que congrega aproximadamente a 50, aunque se les han unido en la exigencia, personal suplente del Hospital de la Mujer, quienes igualmente consideran injusto lo que se hace porque con 180 pesos “ni la canasta básica ajustan”.

El personal confirmó que continuará con las manifestaciones hasta que los atiendan, porque además del pago que se les hace por 8 horas de trabajo y 12 horas los fines de semana, cuando se les paga el doble, están con la incertidumbre de resultar contagiadas por el virus, ya que no cuentan con protección y, acusaron, en el nosocomio no las informan bien, pues están manejando muchos casos como neumonía, pero aseguran que el miércoles pasado hubo un deceso por Covid-19.

Finalmente, reprocharon que además de esta situación laboral por la que atraviesan, justo en el marco de la pandemia del Covid-19 estén siendo víctimas de agresiones por parte de la gente, pues a algunas las han bajado de los camiones o bien les niegan el servicio, y temen que lleguen las agresiones se conviertan físicas.