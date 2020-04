El lunes inicia gobierno entrega de 2 millones de créditos a pymes

Zoé Robledo, director del IMSS, explicó que de 645 mil 102 candidatos con registro ante el instituto, hasta ayer han sido validados 64 mil 609. Foto La Jornada

Ciudad de México. El próximo lunes iniciará la dispersión de los dos millones de créditos de 25 mil pesos que otorgará el gobierno federal a micro y pequeños empresarios que hayan preservado el empleo en esta etapa de contingencia por la pandemia de Covid-19, informó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Robledo explicó que de 645 mil 102 candidatos con registro ante el instituto, hasta ayer estaban validados 64 mil 609.

El 4 de mayo comenzará la entrega de los créditos a la palabra -también de 25 mil pesos- para micro y pequeños empresarios registrados en el Censo del Bienestar, informó a su vez Graciela Márquez, secretaría de Economía.

Márquez dijo que se han aprobado 149 mil 541 créditos -de un millón- para comercios como loncherías, taquerías, zapaterías, joyerías, mercerías, cafeterías y otros giros, con 195 mil 946 empleados y cuyos dueños tienen 287 mil 201 dependientes económicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el número de beneficiarios de los dos tipos de créditos podrían ascender a tres millones para fortalecer el consumo, así como la economía familiar y popular; explicó que ya se cuenta con un censo de taxistas para incorporar a los más afectados en esta contingencia sanitaria y se realizará uno para meseros. Especificó que los créditos se entregarán en todos los casos de manera directa.

“Vamos a buscar la forma de abrir la posibilidad a todo el que quiera solicitar estos créditos y será hasta donde nos alcance. Es parte de la estrategia central de lograr el bienestar de población. Esto es, empleo, fortalecer el consumo, reactivar la economía. No se cierra, va a ser hasta dónde nos alcance”, manifestó el titular del Ejecutivo.

Explicó que a eso responden los ajustes que realiza el gobierno sin despedir a trabajadores; “más austeridad, que se gaste muy poco en el aparato burocrático y se liberen más fondos para el pueblo.

“Hagan la cuenta: 32 millones de familias aproximadamente (en el país) y el presupuesto nacional es de alrededor de 6 billones de pesos. Es dinero del pueblo. Si hacen una cuenta y dividen son como 12 mil mensuales por familia, que es el promedio del salario de los poco más de 20 millones de trabajadores inscritos. Pero de ahí se deben descontar servicios como el pago de deuda pública”.

Los tecnócratas decían que “no hay para dónde hacerse y le lavaban el cerebro a ex presidentes. Un presidente electo me dijo una vez, cuando yo era jefe de gobierno (de la Ciudad de México), ‘ayúdame para aumentar el IVA en alimentos y medicamentos’. Dije no puedo; ‘es que hay que hacerlo, hacer más grande el pastel porque no alcanza’ -insistió-. Ya lo tenían convencido. (Francisco) Gil Díaz iba a ser el secretario de Hacienda. Yo alegaba que iban a afectar a los pobres”.

La tasa de recuperación de los créditos para micro y pequeñas empresas de los sectores formal e informal será del 6 por ciento y el pago será a partir del cuarto mes, por 803 pesos mensuales durante tres años.

Graciela Márquez recordó que la dispersión de los recursos para los inscritos en el Censo del Bienestar será a través de los bancos Santander, Azteca y Banorte.

Zoé Robledo resaltó el otorgamiento de los créditos para los micro y pequeños empresarios como un reconocimiento a su actitud solidaria en esta contingencia sanitaria. De los más de 64 mil validados, 59 mil tienen de uno a diez empleados.

De los 645 mil 102 candidatos, dijo que 505 mil 660 patrones son los más cumplidos y cuentan entre uno y cinco trabajadores.

IMSS y Secretaría de Economía habilitaron el portal -dentro de la página web del instituto- para capturar la información necesaria para la entrega de apoyo.

El coordinador general de programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández señaló que para entregar el millón de créditos en el ámbito de la economía informal y micro y pequeños empresarios, se deben contactar a 2.5 millones de personas del padrón de 7 millones de personas que se inscribieron en las Tandas para el Bienestar.

Explicó que el levantamiento del censo de la gente que requiere apoyos sociales se hizo a partir de la visita a 26 millones de domicilios, entrevistándose a 30 millones de personas. Comentó que el año pasado se entregaron 300 mil créditos a partir del esquema de Tandas para el Bienestar y, agregó, la gente ha comenzado a pagar.

El presidente López Obrador resaltó que para cuidar la movilidad, analizan que el cobro de créditos en sucursales sea por orden alfabético para evitar concentraciones.

También informó que a partir de mañana, todos los días de 18 a 19 horas, el equipo de economía informará sobre el avance de otorgamiento de estos créditos.