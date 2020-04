Unidad nacional en la emergencia: ¿para qué y con quién?

En momentos difíciles de la historia ha sido costumbre que se llame a la Unidad Nacional para conjuntar fuerzas, o a la unidad internacional para formar un frente de naciones contra un enemigo común. Pero también hay ocasiones en que se llama a la unidad engañando, por intereses que no son los que afectan a la mayoría, sino para manipular al pueblo, sin confesar: ¿A favor de quién buscan la unidad ni de qué intereses?

Estados Unidos (EU) en 1823 llamó a los países de la región, al grito de “América para los americanos”, para sacar a Europa de aquí y dejar el camino libre a EU y que el continente fuera de ellos, como ocurrió. Hoy llama a “vencer al gobierno de Venezuela, por la democracia”, para ocultar su crisis sanitaria interna. Así, cuando todo el mundo votó en la ONU para que EU no invadiera Irak, ellos lo hicieron con mentiras. Cuando casi todo el mundo vota cada año en la ONU, contra el bloqueo de EU a Cuba, ellos indiferentes, mantienen su criminal bloqueo.

Hoy Trump acusa a China y la OMS de ocultar y minimizar el contagio del virus, siendo fama pública que fue el mismo Trump quien en marzo ocultó y minimizó la pandemia en EU. La que hoy no puede ocultar.

En México antes y hoy ha llamado a la Unidad Nacional la derecha o los conservadores, ocultando que es para proteger sus intereses, en su llamado de hoy dicen que es por el bien de México los 4 partidos en un desplegado de prensa (PAN, PRI, PRD, que firmaron Pacto por México de 2012) a través de sus senadores: “teniendo siempre claro que el objetivo superior es México.” Nunca hablan al pueblo o a la mayoría de la población, solo a un México abstracto. Y rematan: “Nuestro deber es trabajar con México, por México y para México”. Cuando en realidad impulsaron el neoliberalismo en 36 años, y en 2012 su pacto fue para vender el resto de México, privatizar Pemex y CFE y desmantelar la salud, la educación y los derechos del trabajo.

Contiene la misma hipocresía que el desplegado del CCE del 5-IV-20, de empresarios que sí hablan de los trabajadores y sus familias, para mentir y negar la realidad de 36 años de rapiña y negocios carroñeros.

Ricardo Monreal de Morena ante la crisis del Covid-19 llama a la Unidad Nacional, pero él siempre ha estado cerca de los patrones, no de los trabajadores que con sus familias son mayoría del país. ¿A qué tipo de unidad nacional llama el senador: por los intereses patronales?

En estos casos se trata de buscar liderazgo y el poder político en medio de la crisis a cualquier precio, por ambiciones personales o de partido, que aprovechan la crisis del Covid-19, para obtener ventajas.

Otros confían más en la epidemia de noticias falsas, como TV Azteca de Salinas Pliego y otros medios para golpear el gobierno que no antepone los intereses de los empresarios, reaccionan para presionar y volver al modelo de los gobiernos neoliberales. TV Azteca golpea del modo bajo con viles mentiras, para desprestigiar a López Obrador y al responsable y vocero de la salud nacional, que sintetiza la información de miles de doctores y enfermeras, de los que exponen sus vidas al atender a los enfermos y contagiados, los héroes de la emergencia sanitaria. Mientras que a TV Azteca y a otros medios los mueve sólo intereses mezquinos.

Otros, se definen en contra de lo que dicen ser: líderes sindicales, por intereses contrarios a sus representados: los empresariales. En efecto, han sido varios líderes de la CTM y el PRI los que salen a la defensa de que las empresas mineras no cierren en la pandemia, defendiendo los intereses patronales. Desde luego, se trata de líderes que vendieron contratos colectivos de trabajo con anterioridad como Pavón Campos, Villarreal y Aceves del Olmo.

Lo que en conjunto exhibe es cómo la crisis obliga a todos a definirse, pues pocos saben cuánto tiempo va durar, qué alcances va a tener, cuánto más va a caer la economía y aumentar el desempleo y qué daños va a causar a cada empresa. Muchos patrones prefieren que los daños sean para los trabajadores que a sus empresas, por desconfiar del diálogo y la vía conciliatoria del arreglo, sobre la base de proteger el empleo y buscar en las prestaciones la negociación: que todos pongan para que todos ganen, compartiendo las cargas, para no cerrar definitivamente, ya que el Covid-19 es temporal.

El Consejo de Salubridad General al frente del gobierno ante el Covid-19, ha señalado que se trata de una emergencia temporal por causa de fuerza mayor, que no es responsabilidad de nadie, que por tanto debe encuadrarse en el artículo 427 relativo a la suspensión temporal del trabajo de la Ley Federal del Trabajo, no al 433, relativo a la terminación de la relación de trabajo. Siendo real la causa de fuerza mayor, no una simulación como la que hizo valer Germán Larrea en Cananea en 2014, que avaló el gobierno de Calderón, como una simulación más.

Pero la embestida contra el gobierno de AMLO no es solo nacional, está también la revista Financial Times inglesa que prevé (desea) el desastre en México y el Fondo Monetario Internacional, especialista en “recetas” económicas para países pobres, que llevan a reventar a los países y a protestar a los pueblos, como Chile, Colombia, Ecuador y otros.

La derecha empresarial está organizada internacionalmente, por eso sus jóvenes en los años 70 y 80 se formaron con los “Chicago boys”, con el neoliberalismo impulsado por Reagan & Thatcher en los 70 y con el Consenso de Washington de 1990. Para gobernar los países de Latinoamérica en los años 80 y 90. Afortunadamente fue interrumpido el proceso con gobiernos democráticos –no neoliberales- en Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Hondura y más. Y finalmente en México en 2018, cuando la mayoría del pueblo frenó los fraudes electorales presidenciales de 1988, 2006 y 2012, ganando. ■