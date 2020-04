Este lunes se reanudarán las actividades escolares a distancia en el nivel básico

La secretaria de Educación indicó que el personal que labora en el sistema educativo se adaptará a las condiciones de cada familia en particular ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Alumnos accederán a materiales educativos vía Internet o televisión

Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), informó que este lunes se reanudarán las actividades escolares en el nivel básico, a través de la llamada “Estrategia de Educación a Distancia” y del programa “Aprende desde casa”, consistentes en proveer de materiales educativos vía Internet o televisión.

En conferencia de prensa virtual, la funcionaria informó que 70 por ciento de la población, en zonas urbanas, tiene conectividad a Internet, mientras que en zonas rurales alcanza el 40 por ciento, además que prácticamente la totalidad de las familias cuenta con televisión.

No obstante, dijo que el personal que labora en el sistema educativo se adaptará a las condiciones de cada familia en particular, de manera que se implementarán otras medidas en caso de que no se pueda acceder a los contenidos educativos.

Refirió que estas iniciativas se implementarán durante tres semanas, pues el Gobierno Federal, mediante la Secretaría de Educación Pública, ha notificado que el 17 de mayo podrán reanudar actividades de manera presencial los niños en cuyos municipios no haya casos de personas contagiadas de Covid-19.

En Zacatecas, Mercado Sánchez informó que son 16 los municipios en donde podrían reanudarse las actividades escolares el 17 de mayo, que serían Pinos, Villa Hidalgo, Noria de Ángeles, Villa González Ortega, Juan Aldama, Juchipila, Apozol, Jalpa, Huanusco, Tlaltenango, Tepechitlán, Mezquital del Oro, Atolinga, Santa María de la PAZ, Apulco y Momax.

Afirmó entonces que el ciclo escolar no está en riesgo y “este lunes 20 de abril regresamos a la actividad, pero en un esquema de Aprende en casa, de un esquema de educación a distancia. Por decirlo de alguna manera, hay regreso a clases sin ir a las escuelas”.

Mientras tanto, señaló que “el ciclo escolar no está en riesgo. Han sido semanas y probablemente sean más. Hemos estado trabajando y tenemos detectado un 17 por ciento que ha estado ausente, pero lo vamos a salvar”.

Recordó que en los procesos educativos hay responsabilidades compartidas entre los alumnos, la familia, los maestros y las autoridades, pero cada uno de estos debe asumirla en este escenario inédito e inesperado.

Por su parte, Daniel Rodríguez Lemos, subsecretario académico de la Seduzac, explicó los detalles del programa Aprende en casa, el cual consiste en actividades que se han promovido en el portal de Internet de la secretaría y consta de ligas para videos y materiales didácticos.

Aseguró que todas las actividades que se han diseñado para este programa toman como referencia los programas de estudio vigentes, además de que “pretende establecer las bases de un sistema de educación a distancia sustentable y escalable, contribuyendo a que los estudiantes refuercen las habilidades digitales para los trabajos del futuro”.

Según expuso, el programa presenta dos estrategias principales: el trabajo mediante televisión, con programas diseñados por instancias de la SEP, cuyos programas se dirigen a preescolar, primaria y secundaria, y el Internet.

“Estos programas están sustentados bajo un esquema de bienvenida, aprendizaje esperado, acompañamiento de videos, actividades didácticas, preguntas clave, preguntas generadoras, actividades acordes a los programas establecidos y con el apoyo de los libros de texto gratuito. Además, se pretende sumar una actividad familiar que se transmitiría todas las tardes”.

Rodríguez Lemus expuso que la segunda estrategia se orienta con el uso del Internet, mediante una plataforma de Google, el cual se plantea que será permanente y gratuita, y servirá para que los docentes lo utilicen como apoyo en sus actividades escolares.

Comentó que las actividades que están en el portal están vinculadas a los aprendizajes esperados, y para ello se brindará capacitación a todos los docentes de la entidad, a través de directores regionales, supervisores, jefes de sector, directores y asesores técnico-pedagógicos.

A fin de utilizar la Estrategia de Educación a Distancia, informó que ya se están entregando todas las cuentas de usuario entre los maestros de todo el sistema educativo estatal, mediante las cuales podrán acceder a capacitaciones sobre el trabajo a distancia.

Refirió que, en los lugares donde no haya Internet ni acceso a señal de televisión, se implementarán estrategias que consisten en actividades, cuadernillos, memorias con video, entre otras, que se harán llegar a todos los docentes que laboren en las regiones bajo esas condiciones.