Pide AMLO a gobernadores no excusarse en Covid-19 para pedir créditos

El presidente López Obrador acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario Hugo López-Gatell y el director del IMSS, Zoe Robledo. Foto Presidencia

Ante la contingencia sanitaria y económica por la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los gobernadores del país a no usar como excusa la emergencia para solicitar créditos, y llamó a que antes de recurrir a dichas medidas se apueste por la austeridad.

Además sostuvo que la decisión de eliminar todos los fideicomisos federales se debe a que no se podía aplicar un decreto con excepciones, pero aseguró que se buscarán mecanismos para mantener los apoyos en sectores como el de cultura, para artistas y creadores.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, detalló que hoy se reunirá con representantes del Banco de México, a quienes propondrá que se adelante recursos para la Hacienda pública que le corresponde a la administración federal, con el compromiso de salir de la crisis sin endeudamiento.

A la vez, aprovechó para “hacer una recomendación respetuosa a los gobiernos estatales, que no, a la primera de cambio, recurran a créditos y que se utilice como excusa o argumento la crisis del coronavirus, porque no hemos dejado de enviarles a los estados sus participaciones. Que antes de recurrir a un crédito que hagan un esfuerzo de austeridad republicana, que reduzcan los costos del gobierno”.

Recordó que los recursos que se usarán para el segundo millón de créditos para empresas familiares que anunció este jueves provendrán de las 15 empresas que adeudan 50 mil millones de pesos por impuestos, de los cuales, dijo, no se puede dar a conocer los nombres de los empresarios porque legalmente no está permitido, ni es conveniente por cuestiones de ética.

Explicó que dos empresas deben cerca de 10 mil millones de pesos cada una, y aunque no en todos los casos se pueden aplicar denuncias penales, de acuerdo al SAT sí hay quienes cometieron fraude fiscal, por lo que aplicará un proceso penal. Las denuncias, dijo, no son un tema personal, sino una postura de no incurrir en encubrimiento.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, y al ser cuestionado sobre el destino que tendrán apoyos como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), luego del decreto presidencial que elimina todos los fideicomisos públicos, aseguró que se buscarán vías para mantener los apoyos.

Tras poner como ejemplo al Conacyt, dijo que este consejo “ayuda mucho” por su directora, María Elena Álvarez-Buylla, quien dijo que de los 62 fideicomisos que manejan, sólo requieren dos para trabajar. El mandatario aseguró que no mientras en otros países las empresas privadas se aporta para tecnología, en México “es el gobierno el que les da a las empresas”.

El jefe del Ejecutivo agregó que “en el caso del arte y la cultura, lo mismo, ¿Cómo vamos a dejar sin becas a los creadores?, claro que no. Si nos importa mucho el fomento a la cultura, a las artes; no somos conservadores. Pero se buscará mecanismos para que se entregue, además no podíamos expedir un decreto con excepciones porque entonces no tendría fideicomisos, es todos los fideicomisos porque nos lo pide la ley de austeridad republicana”.

Insistió que los fideicomisos representaban “guardaditos” sin control ni supervisión, por lo que ahora dichos recursos serán recabados por Hacienda para mantener programas pero con criterios de operación. “Es poner orden en el caso que existía”, apuntó.