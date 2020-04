Editorial Gualdreño 427

Dos fideicomisos relacionados con cultura y ciencia en Zacatecas entraron en el proceso de extinción de este tipo de organismos públicos, como parte del plan federal para atraer recursos que serán destinados a atender asuntos relacionados con la pandemia del Covid-19. Uno de los afectados fue el Museo de Guadalupe. Su extinción responde a la necesidad de aplicar lo contenido en la Ley de Austeridad Republicana, anunciada por el presidente López Obrador, quien ha establecido dentro de sus prioridades principales -y desde antes de que fuera electo- atender primero a quienes menos tienen.

En un momento como este, en el que nos queda claro que corremos el riesgo de que los hospitales y el equipo de los mismos sean insuficientes para atender los casos de personas contagiadas que están por aumentar en la etapa tres de la pandemia, resulta necesario comprender que el retiro de apoyo económico a estos dos proyectos en particular no es falta de interés por los sectores de cultura y ciencia, sino una táctica para obtener recursos extraordinarios que podrán ser utilizados para los programas sociales y para el equipamiento médico necesario.

Cuando todo esto pase, estaremos en condiciones de evaluar si la medida de extinguir 100 fideicomisos -sin estructura orgánica- en todo el país fue la correcta, si la Secretaria de Cultura hizo lo correcto también durante estos meses de contingencia, si el presidente se equivocó o no con estas medidas; por lo pronto, apelo a la reflexión de los involucrados en los sectores de cultura, ciencia y educación y a su solidaridad para enfrentar estas medidas proactivamente, en el entendido de que el retiro de estos apoyos económicos no es para siempre, que una vez superada la emergencia los recursos podrán ser nuevamente gestionados ante la federación, y que podrán seguir operando los planes a mediano plazo.

Por supuesto que es preocupante lo relacionado con la cultura y las artes en nuestro país, pero esta preocupación no ha surgido a partir de la cuarentena; con el respeto que me merece la secretaria Frausto, es necesario dejar bien claro que hay un sector muy importante de quienes nos dedicamos a actividades relacionadas con la cultura y las artes -ya sea como creadores, gestores o académicos- que no estamos de acuerdo con su forma de administrar una secretaría que debería de ver más por la situación actual de sus artistas, creadores, gestores y programas estratégicos orientados a la divulgación y promoción, que por cuestiones políticas. Su gestión durante todos estos meses ha sido más que gris, solo la oportunidad de aparecer en la foto de vez en cuando, mostrando un absoluto desconocimiento de las necesidades de una comunidad que siempre ha sabido -independientemente de las becas oficiales- salir adelante. Pero aquí también hay que tener paciencia, porque lo que importa ahora es enfrentar la contingencia de salud, la emergencia por la que estamos pasando y que, además, está por empeorar.

Además de paciencia y empatía con los programas y estrategias oficiales, considero que es necesario trabajemos durante esta cuarentena en la sensibilización con respecto a quienes laboran en centros hospitalarios; las noticias relacionadas con las múltiples agresiones que médicos y enfermeras han recibido en México durante los días pasados son alarmantes y lamentables. Me resisto a creer que esto también, como otro tipo de violencias, puedan llegar a normalizarse. No aquí, por favor.

Durante las últimas semanas hemos visto una cantidad considerable de artistas que generosamente emiten mensajes, dan conciertos en vivo y ofrecen cursos en línea, así como profesores que no han dejado de tener contacto con sus alumnos para darle seguimiento a los programas académicos. ¿Será posible que se sumen también a una campaña de información y sensibilización a favor de médicos y enfermeras? ¿Será posible que nos sumemos todos? En espera de que así sea, seguiremos confiando en que el arte es sanador y pacificador, y que la grandeza de los zacatecanos -y de todos los mexicanos- se verá reflejada en actos de responsabilidad, bondad y de honrosa humanidad.

Que disfrute su lectura y si puede #QuédeseEnCasa

Jánea Estrada Lazarín

