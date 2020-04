Zacatecanos no respetan llamado de las autoridades a guardar la sana distancia

Los ciudadanos, en grupo, acudieron a realizar sus compras en el tianguis de Plaza Bicentenario ■ foto: andrés sánchez

■ Este viernes se aglomeraron en los tianguis de comida para Cuaresma instalados en la Plaza Bicentenario y el llamado Callejón del Tráfico

A pesar del llamado insistente de las autoridades del estado de quedarse en casa, guardar la sana distancia y no acudir a lugares con aglomeración de personas, los zacatecanos demostraron ayer que la propagación del nuevo Coronavirus (Covid-19) no les preocupa, toda vez que los tianguis de comida para Cuaresma instalados en la Plaza Bicentenario y el llamado Callejón del Tráfico lucieron con mucho flujo de personas que además no respetaron la sana distancia.

Para las autoridades sanitarias aparte del trabajo que significa combatir el Covid-19, se están enfrentando a otra ardua labor que es convencer a los mexicanos que se queden en casa, y es que según un reporte realizado por Google sobre los cambios en la movilidad de las ciudades por la pandemia, México es el país de América Latina donde menos se atiende el llamado de quedarse en casa, pues mientras en lugares como Argentina y Colombia la movilidad se ha reducido en un 86 por ciento, aquí solo se ha hecho en un 53.4 por ciento.

De acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos por las autoridades de salud y el Gobierno del Estado, y que entraron en vigor el pasado 8 de abril al publicarse en el Periódico Oficial, todos los tianguis y mercados deben tener filtros sanitarios en los que se dispense gel alcoholado, agua y jabón, además de que los puestos deben estar colocados a dos metros de distancia uno del otro para que el flujo de la gente sea también idóneo con las medidas impuestas, sin embargo, en el Callejón del Tráfico no se observaron dichas medidas, ya que al ser un lugar estrecho el roce de la gente fue imposible y no se observó un filtro sanitario.

Por su parte en el tianguis de la explanada de la Plaza Bicentenario sí se contó con la llamada Casete de Sanidad que están siendo instaladas por personal del ayuntamiento capitalino, sin embargo, los puestos de comercio y la gente tampoco respetó la llamada sana distancia, además de que se pudo observar la presencia de niños, adultos mayores y personas con obesidad, quienes se ha informado en reiteradas ocasiones que son el sector más vulnerable para el alto impacto del virus.

Pero no solamente en la capital los zacatecanos demostraron la poca importancia a la alerta por la propagación del virus que se estima pasará a la fase tres en aproximadamente 15 días, sino también desobedecieron las medidas y el llamado a quedarse en casa y no tomar vacaciones cuando trascendió a nivel nacional que 60 vacacionistas de Zacatecas fueron desalojados por Protección Civil y la Guardia Nacional de las playas de Colima, esto derivado de las medidas tomadas en aquel estado por la contingencia sanitaria por Covid-19.