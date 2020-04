En riesgo, segundo plebiscito y las elecciones en el Spauaz: Martínez

El secretario general del Spauaz, Pedro Martínez Arteaga, emitió un comunicado en su página de Facebook para hablar sobre el problema de las fechas ■ FOTO: FACEBOOK

■ La contingencia se extendió hasta el 30 de abril; ese día es el aniversario del sindicato

■ En el mejor escenario, la renovación del Comité Ejecutivo se podrá llevar a cabo en junio

El segundo plebiscito para avalar la modificación estatutaria del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), así como el proceso electoral para renovar el Comité Ejecutivo, están en riesgo por la extensión de la contingencia sanitaria y, en el mejor escenario, este último se realizaría en junio, informó el secretario general Pedro Martínez Arteaga.

En el periodo de contingencia inicial, la reanudación de actividades se había programado para el 20 de abril, pero con la noticia de alargarlo hasta el día 30, “eso ya nos complica mucho porque nosotros ya no podemos citar a plebiscito fácilmente”, debido a que el 30 de abril es la fecha de aniversario del sindicato y el día siguiente es el Día del Trabajo.

A esa fecha se le agregan otros días inhábiles, por el 5, 10 de mayo y 15 de mayo, por lo que “esto ya se nos complicó demasiado, aunque hay todas las pruebas de que hicimos todo para ajustarnos a la calendarización”.

“Si somos optimistas, ojalá que el día 30 de abril la gente del Colegio Electoral llegue ya constituido y se pueda convocar al plebiscito para el día 6 o 7 de mayo”, lo que haría posible efectuar el plebiscito y que, días después, el Colegio Electoral trabaje en la convocatoria para el proceso electoral.

Martínez Arteaga explicó que, en ese escenario, la convocatoria pudiera ser publicada el 14 de mayo y la votación sería programada para junio, posterior al proceso electoral en la Rectoría.

“La situación es que todo lo politizamos y la verdad es que yo no tengo interés de pasarme de la fecha de terminación de mi periodo, que es el 26 de mayo. Es decir, el 27 yo no me apersono”, dijo.

En dado caso de que el proceso electoral se prolongue mucho tiempo, y ante el interés de algunos miembros del Comité Ejecutivo actual por contender por la secretaría general, a partir del 27 de mayo quedaría como responsable alguno de los restantes.

“SI SE AGILIZA EL PROCESO, EL COLEGIO ELECTORAL PROGRAMARÁ LA VOTACIÓN PARA EL 28 DE MAYO”

El problema reside, expuso Martínez Arteaga, en que “se prestaría para muchas cochinadas o irregularidades, y entonces hay gente que le está apostando a que se cambie el proceso de elección del sindicato y de la Rectoría también, pero nuestra obligación es que se dé una transición tranquila, con madurez”.

Señaló que, si se agiliza el proceso, pudiera ser que el Colegio Electoral programa la votación para elegir secretario general el 28 de mayo, pero eso dependerá de este organismo.

Por último, reiteró en que el sindicato hizo lo posible por llevar a cabo sus procesos de acuerdo a los tiempos establecidos, pero ante la contingencia, es una situación que ya no ha quedado en sus manos.