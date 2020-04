Gobierno se alista para el «peor momento»; será «crisis transitoria»: AMLO

Restaurantes vacíos y negocios y plazas comerciales cerrados en la Ciudad de México. Foto La Jornada

Ciudad de México. Todo el gobierno “nos estamos preparando para el peor momento” de la pandemia del Covid-19, pero vamos a salir porque será una “crisis transitoria de salud pública y económica”, no una “debacle”, y podremos seguir con la transformación de México, a pesar de que éste es el proceso que preocupa a una minoría que actúa con “egoísmo, los desquicia”, porque no están de acuerdo en perder privilegios, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, estamos “viviendo en temporada de zopilotes”, porque la «prensa amarillista» pide que digamos cuántos muertos habrán, porque “los domina el odio”, señaló.

En su conferencia de prensa, dijo que el proceso de transformación “lo quisieran algunos detener, porque no les importa de verdad mucho la epidemia del coronavirus o la caída de la economía, (pero) afortunadamente son una minoría, porque la mayoría del pueblo quiere la transformación y vivir en paz con seguridad”. ¿Cuándo creen que voy a ceder? “Solo muerto, son mis convicciones”, subrayó.

Consideró que “va ser muy difícil que en las circunstancias actuales, los que estaban acostumbrados a robar, los que vivían al amparo del poder público, los que medraban , quisieran unirse a la transformación del país. Ellos apuestan al retroceso, pero no lo están logrando, por eso el llamado a la unidad es al pueblo (que) me están dando su confianza y su apoyo”.

Mencionó que “las campañas en contra nuestra lo que quieren es que se rompa la unidad y el pueblo no nos apoye, pero no lo van a lograr, porque el pueblo es mucha pieza, inteligente. ¿Cómo va a querer regresar al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios?”.

Mensaje de confianza

López Obrador inició su conferencia de prensa con un mensaje “para dar confianza, seguridad al pueblo de México de que (la epidemia) se trata de una situación pasajera. Si quisiéramos ser más profundos, diría una crisis transitoria de salud pública. Incluiría lo económico, crisis transitoria”, subrayó. “Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas”.

Afirmó que es “mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad. El pueblo de México es mucha pieza, extraordinario y es indudable la grandeza de México”, señaló.

Agradeció a los ciudadanos que estén cumpliendo las medidas preventivas para evitar mayores contagios. “Se está portando la gente al cien. Se está demostrando que el pueblo de México es un pueblo consciente, no es un pueblo irresponsable, indolente. Sigamos así. Si no tenemos necesidad, no salgamos de nuestras casas y nos cuidemos en familia. En estos momentos es fundamental la fraternidad familiar”.

Subrayó que el gobierno se prepara para enfrentar la epidemia en el peor momento. “Esto es contar con los hospitales, camas, equipos para atender a enfermos. Estamos dedicados de tiempo completo. Esa es la prioridad del gobierno en estos momentos, prepararnos para que no nos falten camas, ventiladores y podamos atender a los infectados graves. Tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien en ese propósito”.

«Temporada de zopilotes»

Afirmó que “la prensa amarillista, nuestros adversarios todavía no ayudan porque los domina el odio, quieren que digamos cuántos muertos. Ayer vi un mensaje de una periodista pidiendo que digamos cuantos muertos van a haber. Esto me hace pensar y es posible decir que estamos también viviendo en temporada de zopilotes. Ojalá y esa actitud cambie y que no nos importe lo que estén haciendo en otros países”.

México, insistió, “está viviendo un proceso de transformación único, porque estaba sometido por un régimen de injusticias y de corrupción, y ya es otra la realidad.

Estamos preparándonos, es muy importante seguir las recomendaciones de los técnicos, médicos, especialistas, de los científicos que están llevando a cabo la estrategia médica. Son de lo mejor”.

Señaló que ayer fue a Tlaxiaco justamente para iniciar el plan de atención a enfermos por Covid-19 en 80 hospitales del IMSS-Bienestar. Viernes y sábado continuará visitando nosocomios.

“Todo el gobierno está dedicado a que no nos falten las camas, los ventiladores, el equipo médico que se requiere para la atención a enfermos, los materiales básicos”.

Anunció que esta mañana en la reunión del gabinete de seguridad le informaron que para hacer frente al desabasto de alcohol, un empresario de la industria cañera puso a disposición sus planta de producción en Cardel, y “ya tenemos suficiente para desinfectar, para usarlo como gel”.

Señaló que hay desabasto mundial de ciertos equipos, “porque todos están demandando ventiladores, básicamente, que es lo más urgente y necesario, pero ya tenemos equipo suficiente para enfrentar lo que pueda venir. Queremos prepararnos muy bien, blindarnos por completo, no confiarnos. Todos sigamos ayudando, porque se van a ver los resultados de todo este esfuerzo. No es en vano todo lo que estamos haciendo”, subrayó.