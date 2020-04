Se padece desabasto de medicamentos contra el lupus en Zacatecas

En las Farmacias Guadalajara tampoco hay en existencia. Sólo hay siete cajas de Plaquénil almacenadas en la capital de Jalisco ■ foto: andrés sánchez

■ Se cree que la Cloroquina y el Plaquénil ayudan en el tratamiento contra el Covid-19

■ La gente de Estados Unidos y ahora la de México realizaron compras de pánico dejando en la desprotección a quienes verdaderamente lo necesitan

■ En redes sociales y grupos de WhatsApp, familiares con pacientes de lupus y artritis están pidiendo a la población que por favor no consuma la totalidad de estos medicamentos

La Cloroquina y el Plaquénil han escaseado en Zacatecas. Y es que luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en sus redes oficiales y en una conferencia de prensa que la composición de estos medicamentos, que sirven para atacar el lupus y la artritis reumatoide, ayudarían en el tratamiento contra el Covid-19, la gente del país vecino del norte y ahora la de México, realizaron compras de pánico dejando en la desprotección a quienes verdaderamente lo necesitan.

A través de redes sociales y grupos de WhatsApp, familiares con pacientes de lupus y artritis están pidiendo a la población que por favor no consuma la totalidad de este medicamento, pues es imprescindible para el tratamiento de quienes tiene dichas enfermedades. Sin embargo, al realizar un recorrido por varias farmacias del Centro Histórico en ninguna de ellas hay en existencia.

Desde la semana pasada, tanto en la “Sultana del Norte”, Monterrey, como en San Luis Potosí, comenzó a registrarse este desabasto. Sin embargo, en Zacatecas, de acuerdo con una de las dependientes de la Farmacia Benavides, hace un par de semanas que no tienen en existencia y desconocen si les surtirán próximamente, pues se vende por lo usual cada mes, y esas familias sí lo necesitan, dice.

En las Farmacias Guadalajara tampoco hay en existencia. Se ha vendido mucho y las únicas que quedan, informa el personal a La Jornada Zacatecas, son siete cajas de Plaquénil pero almacenadas en la ciudad de Guadalajara. También, en la incertidumbre, desconocen cuándo puedan tener más.

La Cloroquina y el Plaquénil, al ser considerados por los especialistas como medicamentos de “cuadro básico” no tienen un precio tan alto, por lo que han señalado, sea otro de los motivos por los que han escaseado. En las farmacias del centro zacatecano, según la información obtenida por este medio, los precios de la Cloroquina son más accesibles, pues hay de 450 pesos con 50 tabletas y de 338 pesos. Mientras que el Plaquénil varía desde los 600 hasta los 900 pesos, pero ya no se encuentra ni siquiera en aquellas que están dentro o pertenece a las franquicias.

No hay evidencia científica aún de los efectos de estos medicamentos contra el Coronavirus (Covid-19), sino meramente anecdótica, esto luego de que un médico francés publicara que 25 pacientes con el virus habían reaccionado de manera positiva al habérseles administrado.

No obstante, médicos y asociaciones civiles en México están alertando del desabasto en las farmacias y pidiendo a la sociedad que si no los necesita no las compre para no dejar sin ellas a los pacientes de las enfermedades mencionadas, ya que al no tenerlas en su tratamiento, su sistema queda en mayor depresión y eso también los convierte en un sector vulnerable ante el Coronavirus (Covid-19), además de que los efectos secundarios de éstos, como la arritmia cardiaca, pueden afectar también a quienes no deben de consumirlos.