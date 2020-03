Anuncia Godezac Plan de Apoyo a Grupos Vulnerables; se destinarán 44 mdp

Consideran apoyar a personas de escasos recursos de los 58 municipios ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Prevén a través de la Secretaría de Desarrollo Social beneficiar a 100 mil familias

■ La estrategia considera los programas al Ingreso Familiar, Alimentario, de Reactivación al Autoempleo Social, de Empleo Temporal, Crece, UNE de la Mano Contigo, entre otros

En el marco de la contingencia sanitaria por el virus Coronavirus (Covid-19), Gobierno del Estado anunció el Plan de Apoyo a Grupos Vulnerables, para los 58 municipios de la entidad, cuyo objetivo es asistir a sectores sociales vulnerables, para lo cual se destinará un fondo de 44 millones de pesos.

Alejandro Tello Cristerjna, titular del Ejecutivo, informó que “hemos diseñado planes y programas con el objetivo de que los efectos económicos negativos de esta contingencia, lastimen lo menos posible a la población, especialmente a los más vulnerables”.

Para tal efecto, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se beneficiará a más de 100 mil familias con una inversión de 44 millones de pesos, recursos que se dispersarán a través de programas ordinarios y de Créditos para el Desarrollo Social, además de tres programas sociales emergentes que pretenden mitigar los efectos de la pandemia.

Este plan de apoyo abarca los programas al Ingreso Familiar, Alimentario, de Reactivación al Autoempleo Social, de Empleo Temporal, Crece, UNE de la Mano Contigo y de Créditos para el Desarrollo Social.

Con el Programa Emergente al Ingreso Familiar se erogarán 12 millones de pesos, en beneficio de 10 mil familias, con el fin de generar empleo temporal; mediante el Programa Alimentario se destinarán 12 millones de pesos en paquetes alimentarios básicos a personas altamente vulnerables de los 58 municipios.

El Programa de Reactivación al Autoempleo Social repartirá mil apoyos directos de 4 mil pesos a comerciantes afectados por la contingencia. Con el Programa de Empleo Temporal se llegará a más de mil 600 beneficiarios, con una inversión superior a 2 millones de pesos; con el Programa Crece se apoyará a más de 8 mil 500 mujeres zacatecanas con cerca de 9 millones de pesos.

Mediante el Programa UNE de la Mano Contigo, se erogarán más de 4.6 millones de pesos en beneficio de 825 cuidadores de personas con discapacidad. Asimismo, con el Programa de Créditos para el Desarrollo Social, se repartirán 10 millones de pesos y se entregarán de más de mil 500 nuevos créditos.

Tello Cristerna señaló, además, que quienes tengan créditos vigentes, podrán reanudar sus pagos hasta octubre y quedarán suspendidos los cobros de interés moratorio a créditos individuales vigentes.

Estos apoyos empezarán a aplicarse conforme a las indicaciones de la Secretaría de Salud federal y estatal, y comenzarán en las zonas más vulnerables y con casos confirmados de Covid-19, como son, hasta la fecha, Guadalupe, Zacatecas y Sombrerete, y sospechosos, como Morelos y Fresnillo.

Por su parte, Roberto Luévano Ruiz, secretario de Desarrollo Social, explicó que, de la misma manera, se dará prioridad a grupos vulnerables, como son adultos mayores, personas discapacitadas o con enfermedades crónico-degenerativas.

También se dará prioridad a quienes no tienen seguridad social, que no están dadas de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que no reciben algún tipo de beneficio de apoyo gubernamental, ya sea municipal o federal, así como quienes perdieron su empleo por esta contingencia.

Sumado a estos beneficios, la Sedesol repartirá paquetes con productos alimentarios básicos y de limpieza, así como una guía de sanitización de las viviendas, con el fin de que las familias susceptibles de apoyo permanezcan en aislamiento durante la contingencia y, desde sus hogares, se corte la línea de contagios del coronavirus en todo el territorio estatal.

En coordinación con todas las dependencias estatales, así como con los gobiernos federal y municipales, el funcionario solicitó la colaboración de la ciudadanía para no duplicar los apoyos y que lleguen a quienes verdaderamente los necesiten, en este tiempo de crisis.

De acuerdo con Luévano Ruiz, todos los programas ordinarios se entregarán en las próximas dos semanas, para que lleguen de manera inmediata a las familias, y los emergentes se destinarán conforme evolucione la pandemia y lo indiquen las instituciones de salud. “Hoy, más que nunca, las y los zacatecanos debemos estar unidos, para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias, porque solamente así podremos superar esta crisis”, dijo.

Para evitar el contacto físico y mantener los cuidados de la sana distancia, la Sedesol puso a disposición distintas vías de comunicación para la gestión de apoyos, como con las líneas telefónicas de las coordinaciones en los municipios, así como el Facebook Sedesol Zacatecas, el número 4924915066 de SEDESOL, el WhatsApp 4929496202 y el correo electrónico [email protected]