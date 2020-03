■ Miscelánea ¡Cuba: ejemplo de solidaridad universal!

Rescato la cita que utilicé en mi colaboración anterior: “De nada sirve la ciencia cuando no tiene conciencia”.

Cuba. Tenía que ser Cuba quien muestre al mundo su grandeza moral y su conciencia social: “Un contingente médico procedente de Cuba, compuesto por 130 profesionales, llegó ayer a Venezuela para reforzar el sistema de salud ante la emergencia por el Covid-19,… Asimismo, este sábado se espera la llegada de un equipo de 65 doctores y enfermeros cubanos en Lombardía, Italia, el país que actualmente tiene el mayor número de contagios y muertos”.

“Los médicos cubanos viajaron a Italia a pedido de Giulio Gallera, asesor de salud italiano, quien reconoció que el sistema de atención en la región está por colapsar”.

“Brigadas de profesionales de la salud cubanos viajaron ayer a Surinam y granada para enfrentar la epidemia por el nuevo coronavirus…”

“La cancillería cubana confirmó además que la isla está en condiciones de proporcionar interferón alfa 2b, que produce conjuntamente con la industria farmacéutica china a todos los países que lo requieran, luego que el fármaco ha probado su utilidad para tratar la neumonía viral”

“Desde hace unos días ya están laborando contingentes médicos cubanos en Venezuela y Nicaragua”. “La Jornada. 21-III-20.

Mientras la Hermana República de Cuba muestra al mundo el lado humano, El gobierno de Donald Trump ejecuta en la Isla su perversa política imperialista: Hoy Cuba sufre el bloqueo económico de la era Trump, que impide el arribo de mercancías, medicamentos y petróleo.

Dice el articulista de “La Jornada” Gilberto López y Rivas: “Es evidente que la maquinaria de la alianza imperialista militar encabezada por Estados Unidos no se detiene, a pesar de la pandemia y el agravamiento de la crisis económica de los mercados, sobre todo, en las pequeñas economías precarizadas que sobreviven apenas, y que no pueden darse el lujo de abandonar sus trabajos , hacerse de víveres y recluirse en sus casas o lavarse las manos con el agua con la que no cuentan” “La Jornada. Viernes 20-III-20.

Y, hablando, a propósito de esas “pequeñas economías precarizadas que sobreviven apenas” y que en nuestro país representan más del 50 % de la población, cabría preguntarnos si el gobierno federal, o los de los estados, incluyendo a los de los municipios, ¿si tienen alguna estrategia para lograr la reclusión en sus casas por el tiempo que dure la emergencia y que estos sectores sobrevivan?

O, ¿de qué manera piensan los gobiernos “convencer”, (como si de convencimientos se tratara) a los sectores marginados o que viven de la economía informal, que “no salgan a las calles”, que uno de la familia, sólo uno y el mismo “salga a comprar” sólo lo necesario, (sería pleonasmo ¿?), cubierto con cubrebocas y protegidas las manos con gel antibacterial hoy inexistente y, caro donde se consigue: en mercado libre o en mercado negro.

¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo serían los apoyos?

¿Existe partida económica federal, estatal o municipal?

Negativo: Ni la legislatura Federal ni la Legislatura local han determinado algo al respecto.

Urge la definición de los apoyos a los grupos sociales marginados, como urgen los convenios gobierno-empresarios para que los salarios se sostengan en tanto los trabajadores queden recluidos en sus casas.

Hay informes de trabajadores de las grandes tiendas llamadas de conveniencia, transnacionales, en el sentido que la disminución de actividades podría generar pérdidas económicas y que estas repercutirán en la clase trabajadora. ¿Qué información tiene al respecto la Dirección de trabajo del gobierno del Estado y cual la Delegación Federal del trabajo en nuestra entidad?

¿Qué están haciendo o que han hecho la Dirección y la Delegación citadas para garantizar que los salarios de los trabajadores en general no sean disminuidos y, menos cancelados, negados o suspendidos?

Aquí si valdría la pena la información de medios o de las instancias de gobierno que deben proteger los derechos laborales.

También se impone, por razones de ética y gratitud, que los ciudadanos nos manifestemos por escrito ante la Embajada de los Estados Unidos en México, a fin de exigir la cancelación del inmisericorde bloqueo económico que padece cuba. Ojalá lo hicieran los países que hoy son beneficiados con la ciencia y tecnología cubana.

Y ante la Embajada de Cuba en México, para reconocer al gobierno de la Isla su alto grado de sensibilidad y ética en la aplicación de sus políticas solidarias ante el mundo. ■