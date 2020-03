El virus del pánico más peligroso que el Coronavirus

Pues sí, la pandemia por el coronavirus es real, la emergencia es evidente, las precauciones que se deben tomar por los individuos son importantes y sí, es muy necesario que el gobierno tenga medidas y protocolos a seguir para evitar la propagación del virus entre la población; pero eso no significa que caigamos en pánico como muchos mexicanos lo están haciendo. El peor enemigo de los mexicanos en esta pandemia no es el virus en sí, sino la ignorancia, los miedos, la falta de interés por informarse en varias fuentes y la facilidad con la que las y los mexicanos son manipulados por los medios de comunicación, es eso lo que ha generado tanto pánico. Cuando veamos alguna familia mexicana llenando su carrito del súper mercado de papel higiénico y terminándose todo el gel antibacterial como medida contra el coronavirus, recordemos, que en algún momento nuestra nación se paralizó por la supuesta existencia del “chupacabras”, entonces, que no nos sorprendan las acciones y el pánico irracional que el coronavirus está causando en nuestro país.

No es la primera vez que la población mundial a través de su historia enfrenta una pandemia como la causada por el coronavirus; en esta ocasión, los avances tecnológicos nos permiten que la información que hay en el mundo respecto al Covid-19 nos llegue más rápido y de mayores fuentes, aunque eso no implica que la información a la que tenemos tan fácil acceso sea veraz y nos sea de ayuda para enfrentar la pandemia actual. En este caso, muchos de los datos que circulan sobre el coronavirus, han desinformado, más que informado a la población, generando un caos en la sociedad y abonando a las consecuencias económicas que sin duda existirán, pero que pueden ser menores si se actúa con conciencia y responsabilidad.

Es muy curiosa la actitud que toman ciertos sectores de la sociedad mexicana ante el virus que tiene en jaque al mundo entero; por una parte, se exigen medidas contundentes de prevención, pero causa malestar el que se suspendan las clases en todos los niveles educativos del país; al sector salud, por desinterés de la población, le es difícil cumplir con los objetivos de la campaña de vacunación contra la influenza H1N1, pero la sociedad, critica el sistema de salud y exige acciones contra el Covid-19, por cierto, ¿usted ya se vacunó?. Una de las medidas de prevención es evitar la aglomeración de personas, pero hay quienes ya planearon sus vacaciones aprovechando la cuarentena decretada, incluso en el municipio de Jerez, Zacatecas, se tuvo que contemplar el uso de la fuerza pública como medida para disuadir las reuniones masivas de personas ante la negación de la ciudadanía de cancelar la feria de la primavera. La sociedad cae en actitudes contradictorias ¿no cree?

¿Qué me dice usted de las compras de pánico? Ha circulado en redes sociales la información de que en los centros comerciales se han agotado ciertos productos como consecuencia de las compras “preparativas” para la cuarentena, está bien ser precavidos, pero ¿agotar el papel higiénico? Las compras de pánico no pueden ser producto de otra cosa más que de la desinformación, alguna película han de haber visto o de algún meme sacaron los datos que los hace comprar todo el papel higiénico posible. Otro producto ya agotado en tiendas es el gel antibacterial, que al aplicárselo hace que las personas se sientan un poco más seguras y libres de contagio, pero según expertos, el gel antibacterial con base en alcohol es poco o nada efectivo si se trata de evitar la propagación del coronavirus.

La sociedad es vulnerable a la manipulación en estos casos de pandemia y hay quienes pretenden aprovecharse de eso con fines políticos y económicos. Quienes adoran la situación generada por el Covid-19 en México es la oposición, principalmente los panistas; ven ésta crisis como una oportunidad para desestabilizar al Presidente AMLO; por eso, ayudados de algunos medios de comunicación con intereses en común, difunden noticias falsas o hacen ver como alarmante ciertas situaciones, tratando de propagar el miedo entre la población, generando crisis económica, poniendo en jaque a las instituciones, todo con el fin de pegarle al gobierno, aunque eso genere desestabilización económica y emocional para la población. Mientras la oposición trata de culpar al Gobierno federal por el coronavirus en México, la OMS reconoce las acciones emprendidas por el Gobierno de AMLO respecto a la pandemia.

Para que México pueda salir bien librado de la pandemia del coronavirus, necesita vacunarse primero contra el virus del pánico y la desinformación; todos los datos y la información que nos llegue relacionada al virus, debemos de confirmarla en varios medios y sobre todo en los medios oficiales; debemos evitar compartir noticias falsas; debemos conservar la calma y obedecer las medidas sanitarias decretadas. Sí, el coronavirus es algo que debemos tomar enserio y merece toda nuestra atención y precaución, pero así como cuidamos que no se propague el virus, cuidemos que no se propague el pánico irracional.