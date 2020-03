Waves (Las olas), de Trey Edwards Shults

La Gualdra 423 / Cine

Waves (Las olas) (2019), del director Trey Edward Shults, es un filme sobre la imprevisibilidad de la vida, que al igual que las olas del mar a veces llega de manera apacible y otras con una furia repentina que puede derribar incluso al más fuerte. Narrada en dos partes muy distintas entre sí con una gran intensidad dramática, la cinta se centra en la historia de dos hermanos adolescentes de una familia que vive en Florida y que para lograr salir adelante debe atravesar una serie de dolorosas situaciones.

Tyler (Kelvin Harrison Jr.) es el centro de atención de la familia Williams, y en específico, de las aspiraciones de su padre Roland (Sterling K. Brown). Como todo adolescente, Tyler enfoca su atención en una relación amorosa y en sus logros deportivos como jugador de lucha grecorromana en la liga de su escuela. Al mismo tiempo es presionado por su padre para esforzarse y dar todo de sí en cada aspecto de su vida, pues según él, un joven afroamericano debe trabajar diez veces más si quiere llegar a donde se lo propone. Toda esta presión, entrenamientos y prohibiciones le causan problemas y poco a poco su vida se empieza a desmoronar.

De manera consecuente a esta historia, conocemos a Emily (Taylor Russell), la hermana de Tyler, quien no solo debe lidiar con el drama y los problemas provocados por su hermano, también tiene que soportar la poca comunicación que hay entre sus padres. Mientras todo esto sucede, Emily también conoce el primer amor al iniciar una relación con Luke (Lucas Hedges).

Al igual que en It comes at night (2017) -su filme anterior- Schults vuelve a analizar las dinámicas familiares y el modo en el que sus bases se pueden derrumbar, pero en este caso lo hace desde una visión por completo juvenil. El realizador dota a la cinta de una estructura visual y sonora que enfatiza en las emociones de sus protagonistas en determinado momento de la historia, como si la película fuera un enérgico musical o un videoclip continuo de una hora de duración. Así, junto a la angustiosa música original de Trent Reznor y Atticus Ross, las secuencias del filme fluyen al ritmo de temas R&B, rap y pop psicodélico de artistas como Frank Ocean, Tyler, The Creator, SZA, Kanye West, Tame Impala o incluso Amy Winehouse.

La euforia, la melancolía y todas las emociones exacerbadas de la juventud son capturadas por el lente de Schults, y para recalcar estos matices el realizador juega con tres formatos de pantalla distintos, contando diferentes momentos de esas vidas en 1.33, 1.85 o 2.35, según las emociones y el tono de cada acontecimiento significativo.

Sin volverse manipuladora ni efectista, Waves es una película emotiva e inspiradora sobre la pérdida y posterior búsqueda de una identidad y un lugar en el mundo que a su vez muestra cómo las malas decisiones pueden sobrevenir hacia una madurez emocional y un mejor camino. Se trata de una historia cruda y honesta sobre las complejidades de la naturaleza humana que, frente a los peores escenarios que presenta la vida, se vuelve un llamado hacia la empatía y el perdón.