En secundaria y bachillerato, madres jóvenes que buscan apoyo de Injuventud

Mediante el programa “Madre Joven Estudiante 2020”, el Injuventud entregó apoyos para que jóvenes mamás lleven a sus hijos a estancias infantiles ■ foto: cortesía

Pareciera que Daniela carga a su hermanito, el más pequeño. Pareciera que el lunes por la mañana tuvo que salir de su escuela para cuidarlo y ayudarle a su mamá porque aún lleva el uniforme puesto: suéter rojo, blusa blanca y una falda a cuadros en tonos cafés. Daniela sonríe nerviosa y el gesto deja entrever unos brackets con líneas azules que visten sus dientes. Tiene la cara de niña, pero tras esa sonrisa de nervios se esconde una realidad no tan fácil pero que parece se aligera.

Daniela no carga a su hermanito. Daniela sí tuvo que salir de la escuela, por eso lleva aún el uniforme. Daniela sí sonríe nerviosa porque está primero frente a mucha gente, en un presídium, pero luego carga al bebé. No, no es lo que parece, no es su hermano, es su hijo, que apenas cuenta con un poco más de un año de edad y que bajo ese mameluco de un tierno folívoro, animalito mejor conocido como perezoso, ignora, porque su inocencia y su mente así se lo dictan, que quien lo carga es demasiado joven para ser su madre, pues con apenas 18 años vividos hay muchos sueños aún sembrados que, espera, todavía puedan florecer.

Daniela es alumna del instituto Jean Piaget, ubicado en la capital zacatecana. Cursa el quinto semestre de preparatoria y el embarazo, como a muchas adolescentes en este país, le tomó por sorpresa. Lo primero que le pasó por la mente fue dejar de estudiar para dedicarse a cuidar a su niño. Sus papás estaban enojados y había poco apoyo. Su pareja, el papá de su niño, tiene la misma edad y cursa en el mismo colegio. El pensamiento fue similar.

Ella quiere ser paramédico, ser parte de la Cruz Roja porque le gusta ayudar a la gente, dice. Él, se refiere a su novio, quiere ser arquitecto. Y aunque en un primer momento el panorama era nuboso, difícil para una pareja de adolescentes, hoy las cosas han cambiado y al menos Daniela podrá seguir estudiando sin tener que cuidar por la mañana a su hijo, quien estará en una estancia infantil debido al apoyo que ha recibido del Instituto de la Juventud del Estado Zacatecas (Injuventud) a través del programa “Madre Joven Estudiante 2020”, con el cual, cree, será más fácil seguir estudiando y darle un futuro al niño.

México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ocupa el primer lugar de los 34 países que conforman la organización, en embarazos de adolescentes, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. Y es que comienzan su vida sexual entre los 12 y los 19 años un 23 por ciento, pero lo peor es que de éstos, el 15 por ciento hombre y 33 por ciento mujeres, no utiliza ningún método anticonceptivo en su primera relación, teniendo como consecuencia que en el país ocurran al año 340 mil nacimientos de madres menores de 19 años, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Zacatecas, según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), que a su vez se basa en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tiene un diagnóstico desfavorable en el rubro, pues su tasa de fecundidad adolescente, que incluye a mujeres de 15 a 19 años, es de 71.80 nacimientos por cada mil adolescentes, mientras la media nacional está en 65.5, convirtiéndose, en este sentido, en uno de los factores potenciales de la deserción escolar.

Por tal motivo, el Injuventud, con la conciencia de la condición en la que se encuentran las zacatecanas y para paliar la deserción escolar que afecta a la población joven, sobre todo mujeres debido al embarazo a temprana edad, ha echado a andar por segunda vez el programa “Madre Joven Estudiante 2020” que apoyará con mil 100 pesos al mes para pagar instancias infantiles mientras ellas siguen estudiando.

Alejandrina Varela Luna, directora de la dependencia gubernamental, informó que el año pasado se destinó para dicho programa un millón 800 mil pesos, mientras que para este 2020 la partida destinada será de 2 millones, con los cuales apoyarán a 165 madres y 180 niños porque hay beneficiarias con más de dos hijos, quienes recibirán, mediante apoyo directo, 11 mil pesos al año.

La intención, a decir de Varela Luna, es que ellas retomen su preparación académica, porque habiendo en promedio más de 4 mil casos de embarazo a temprana edad al año en Zacatecas, se enfrentan a la doble responsabilidad que es cuidar a sus hijos y estudiar, decidiendo la mayor de las veces por truncar sus estudios. Y es que, según informó, el mayor número de las mamás beneficiadas se encuentran en secundaria y bachillerato, una edad temprana para estar en esa condición.

Además, aseguró la funcionaria, las deja en una condición adversa y vulnerable frente al resto de la población joven, por lo que se pretende con dicho programa que dio inicio el día de ayer en ciudad administrativa, que por el hecho de ser madres no pierdan la oportunidad de tener una carrera y, por ende, acceso a un empleo bien remunerado.