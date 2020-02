Sistema educativo en el estado, el sexto en destituciones o inhabilitaciones: ASF

Zacatecas está por debajo de la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, entre otros estados, en la inhabilitación de docentes ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECASS

■ En 2018 se tuvieron dos casos de este tipo, siendo dos de ellos bajas por sentencia judicial

■ Afirman que la entidad es una de las pocas donde no hay ETC en regiones indígenas

De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018 (FONE), el sistema educativo en Zacatecas es el sexto con mayor número de destituciones o inhabilitaciones por resolución de la Secretaría de la Función Pública o por el Organismo Interno de Control de la Secretaría de Educación.

Según las cifras que incluye el informe, en 2018, en Zacatecas hubo 12 casos de destitución o inhabilitación, lo que ubica a la entidad en el sexto sitio, sólo después de la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Baja California. Además, se señala que hubo dos bajas por sentencia judicial.

Por otra parte, la auditoría expone que una de las características que rige a los trabajadores que son pagados con recursos del FONE es la posibilidad de trabajar en otras dependencias siempre y cuando exista compatibilidad de empleo y no interfiera con las funciones desempeñadas en educación básica y normal.

“Bajo esta condición, en 2018, se contabilizaron 12.3 millones de pesos derivados de pagos a personal que fue comisionado y que no debieron realizarse erogaciones con recursos del fondo. Cabe señalar que, en 2016, estos pagos fueron por 48.1 millones de pesos mientras que en 2017 fueron de 0.5 millones de pesos, es decir, no se mantuvo la tendencia favorable sobre la disipación de este tipo de pagos. Por otra parte, debe señalarse que esta situación se focaliza en pocas entidades federativas, por ejemplo, en 2017 ocurrió en Michoacán de Ocampo y Aguascalientes; para 2018, Yucatán y Zacatecas se suman a Aguascalientes, quien repite”.

La auditoría señala en ese sentido que el 29.2 por ciento, (3.6 millones de pesos) fue el porcentaje del total nacional del importe observado para Zacatecas en lo que corresponde al ejercicio 2018.

En relación con los centros de trabajo ligados al programa Escuelas de Tiempo Completo, destaca que Zacatecas es uno de los pocos estados de la República donde no hay planteles indígenas beneficiados.

Sobre las Escuelas de Tiempo Completo que se encuentran en regiones indígenas, el informe indica que Chiapas y Oaxaca encabezan a las 32 entidades federativas al sumar en conjunto 26.9 por ciento de las 3 mil 428 escuelas adscritas al programa a nivel nacional que se encuentran establecidos en este tipo de zona.

“También se observa que las entidades con menos ETC en regiones indígenas son Morelos con 27, Jalisco y Sinaloa con 29, que representan el 2.5 por ciento del total de las escuelas que pertenecen a regiones indígenas. Cabe señalar que las entidades donde no existen ETC en regiones indígenas son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas”.