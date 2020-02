Los hombres sí tienen mucho que hacer por el feminismo: Laura Lecuona

Laura Lecuona, filósofa y maestra en Literatura Juvenil e Infantil ■ foto: cortesía buaz

■ Opina que los varones pueden cuestionarse a sí mismos y a sus iguales: “¿mis acciones son las correctas? ¿Yo cómo participo o fomento la violencia hacia las mujeres?”

“Los hombres tienen mucho que hacer por el feminismo”, así lo afirmó Laura Lecuona, filósofa y maestra en Literatura Juvenil e Infantil.

El feminismo es una teoría del pensamiento y movimiento social centralizado en las mujeres y cómo darles una vida digna.

Es de conocimiento popular que los hombres no pueden ser parte del feminismo, sin embargo, eso no significa que no puedan aportar a la causa si consideran que la situación actual es crítica, más, tratándose de violencia hacia las mujeres.

La primera cosa que menciona Laura sobre lo que la población masculina puede hacer es cuestionarse a sí mismos y a sus iguales: «¿mis acciones son las correctas? ¿Yo cómo participo o fomento la violencia hacia las mujeres?», como punto de partida que sirve para generar conciencia.

Otra cuestión clave es: leer sobre feminismo, pues, como lo explica Lecuona, se trata de una teoría social que permite entender las otras interpretaciones del mundo en el que se vive.

Participar en las tareas del hogar sin esperar algún premio o compensación a cambio también es importante, pues todos se ven beneficiados por estas y por lo tanto deberían colaborar en su realización.

Sin embargo, una de las aportaciones más difíciles, pero a la vez de las más relevantes en pro del movimiento, sería dejar de consumir pornografía y prostitución, pues ambas industrias promueven y perpetúan los ideales de violencia e inequidad que muestran al género femenino como inferior y como objetos de uso.

Cuando se apoya el feminismo es muy importante no querer estar en el centro de la discusión, no hacer que un problema ajeno se trate sobre sobre un hombre; hay que recordar que por más reacciones que un hombre pueda tener sobre un acto de violencia hacia una mujer, nunca entenderá el sentir de quien es víctima de la cultura.

Ésta es la postura del feminismo radical —que cabe aclarar, se denominan así de atacar los problemas de raíz, que viene siendo la cultura machista— frente a los hombres. No se niega que los hombres sufran violencia, pero sí se tiene consciencia de que la mayor parte de los victimarios pertenecen al sexo masculino.

Las acciones van desde lo mínimo hasta lo que se podría considerar difícil, sin embargo, es evidente que para lograr el cambio se necesita la aportación de todos.