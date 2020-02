Empresas españolas “están cómodas en México”; seguirán invirtiendo

Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio, el embajador Juan López-Dóriga Pérez y la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, al término de un encuentro con empresarios e inversionistas de Madrid. Foto La Jornada

Ciudad de México. Las empresas españolas “siguen apostando por México, tienen oportunidades en México y están cómodas en México”, aseveró Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio.

Prueba de ello es que España fue el segundo país de origen de la inversión extranjera directa (IED) registrada en 2019 y aportó más de 4 mil millones de dólares que representan 12.1 por ciento del total, sólo superada por Estados Unidos.

Sin embargo, Álvaro Pastor, consejero económico y comercial de la embajada española, admitió que sí hay preocupación en el sector privado internacional y nacional de que no inicien los proyectos de energía porque, dijo, “si no hay licitaciones no puede haber gran inversión”.

A su vez, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luz María de la Mora, aseguró a inversionistas y empresarios españoles que la red de tratados y acuerdos comerciales que tiene México sirven “como ancla o salvavidas”, en caso de que el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se mantenga inoperante.

“Para nosotras es una forma de poder enfrentar la crisis del sistema. Si bien no lo tomamos de ninguna manera como un sustituto o un remplazo del órgano de apelación, sí creemos que las reglas que tenemos en los acuerdos nos ayudan a tener una claridad. Tenemos mecanismos de solución de controversia y otros para que los empresarios sepan que hay un grupo de reglas claras que dan una perspectiva de largo plazo de hacia donde podría ir la política comercial de México con sus socios”, expuso.

“¿Por qué no tenemos más?”

Álvaro Pastor y la subsecretaria De la Mora fueron invitados por la Cámara Española de Comercio para hablar a sus asociados sobre los flujos en inversión y comercio que alcanzan actualmente México y España.

Antonio Basagoiti insistió en que corporativos y pequeñas y medianas empresas demuestran que están arraigadas en México, con inversiones constantes y firmes, implicados en el desarrollo del país porque “no somos de irnos”. A nivel nacional generan un millón de empleos para los mexicanos y en 28 estados de México se ubican entre el primer y tercer lugar de los inversores más importantes.

“La pregunta es ¿y por qué no tenemos más?”, planteó el embajador de España, Juan López-Dóriga, pero confío que en 2020 su país se mantenga el segundo país de origen de la IED más importante para México.

Álvaro Pastor aseveró que México es el sexto país que más IED aporta a España con un acumulado de 26 mil millones de dólares en este siglo, mientras que aquí las empresas españolas han invertido 70 mil millones de dólares, sobre todo bancos, seguidos de empresas de los sectores de telecomunicaciones, energía, construcción, manufactura, automotriz y hotelero.

El consejero comercial sostuvo que en México han llegado más pequeñas y medianas empresas españolas que a la inversa y destacó la inversión de Pemex en España. Cuestionado sobre la compra que hizo Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya para adquirir 51 por ciento de los astilleros españoles de Hijos de J. Barreras y floteles, Álvaro Pastor dijo que es una operación de tanta sinergia política y económica, pero que no tiene información sobre lo que han resuelto las distintas partes.