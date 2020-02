La Gualdra 420 / Río de palabras

Solo el recuerdo de su cara se quedó en su memoria, decidió borrar todo lo demás lo que no era necesario o lo que le causaba más daño. Siempre que le preguntaban por él, su mirada se desviaba hacia algún punto ciego y su memoria se instalaba en la imagen de aquel rostro que por muchos años tuvo que ver al despertar todas las mañanas. Sus labios contestaban quedito pero firmemente: No sé qué fue o ha sido de él. Ante lo cual los que la cuestionaban callaban y desviaban el tema prudentemente. Pero esa mujer no, esa mujer iba con toda la intención de removerle el pasado, de extraer de su mutismo las verdades que intuía. Llegó hasta ella con una fotografía, por lo que la imagen no tuvo que estar en su mente, la tenía ahí frente a sus ojos. ¿Qué sabes de él? Le escupió en la cara la pregunta. La mujer con la foto en la mano, la cuestionaba con voz firme y determinada, no permitiría evasivas. Ella trató de fugar la mirada, pero no encontró ningún punto ciego, porque la mujer le presentaba la imagen cada vez que intentaba evadirla. No sé qué fue o ha sido de él; respondió como usualmente lo hacía. La mujer no se contentó con la respuesta, no calló ni desvió el tema: ¿Qué sabes?, volvió a preguntar firmemente. Entonces ella no pudo retener las lágrimas, no pudo evadir el recuerdo. Su memoria le trajo además de la imagen del rostro las de sus manos golpeando su cuerpo, las de sus pies pateando sus entrañas, la de su voz gritándole que la odiaba. Lo maté, respondió firmemente, de seguro ha de estar pudriéndose debajo de esas tapias.