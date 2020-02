La ruta del sabor en Zacatecas

Chorreada zacatecana.

Editorial Gualdreño 420

La gastronomía zacatecana es deliciosa. Hablar de ella es hablar de nuestra historia y de todos los procesos culturales que se han desarrollado en nuestra región; seguramente muchos de nuestros platillos tienen coincidencias con los de otros lugares, pero la interpretación que nuestra gente ha dado a su propio concepto de “buen sabor” es inigualable. Lo afirmo como una zacatecana orgullosa de su tierra, pero también como una buena comedora; cuando digo esto me refiero a que uno también puede aprender a comer degustando y desentrañando cada uno de los detalles que conforman un buen plato de comida: el olor, la consistencia, la apariencia, la temperatura, la combinación de ingredientes, la armonía que debe tener todo lo involucrado para que al contacto con el paladar, el primer bocado nos de una idea de llegar a un buen puerto en el que los placeres detonan y generan, sobre todo, felicidad.

Comer algo rico también tiene que ver con la memoria; un buen platillo tiene además de la buena voluntad del cocinero de que así sea, la manera de hacernos recordar momentos importantes en nuestra vida. Así, una sopa de arroz o fideos bien hechos nos puede hacer volver a la cocina de la abuela, aquella que visitábamos con cierta frecuencia y en la que se nos recibía con un abrazo, una sonrisa y un “siéntese a comer, m’ija, que está recién hechecita la sopa”; una comida de Cuaresma, puede regresarnos también a las comidas familiares de la infancia, en las que se probaban no uno sino hasta 7 platillos diferentes… a esas tardes en las que desde que nos presentaban los orejones de calabaza bañados en salsa de tomate, ya imaginábamos que después de todo eso llegaría la capirotada o las torrejas bañadas en miel de maguey. Comer bien, además, nos despierta el sentido de la gratitud y nos hace sentirnos afortunados por el alimento recibido; pero comer, cuando se hace con buena disposición, nos abre además las puertas para experimentar la variedad y peculiaridad de los sabores de la tierra.

Hace unos meses me enteré por Miguel Iwadare, un amigo potosino a quien me une entre otras cosas el amor por la cultura y la comida, que “La ruta del sabor”, el programa conducido por Miguel Conde en Canal 11, estaba iniciando una nueva temporada y que la producción tenía planeado un recorrido por esta región del país. Nos pusimos en contacto con Carlos Prieto, el productor, y de inmediato congeniamos para llevar a cabo en Zacatecas la filmación de tres programas en los que cocineros tradicionales pudieran hablar de lo que se cocina por acá; gracias al apoyo del Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas, se hicieron las gestiones pertinentes para que en septiembre se llevaran a cabo. De tres programas planeados originalmente resultaron 4: dos de ellos grabados en la Exhacienda Las Mercedes con la participación de Adriana Fernández y Wendy Córdova -del Itacate-; el tercero en el municipio de Trancoso en el que Lalo y Lupita cocinaron pan ranchero y condoches dulces y salados; y el cuarto, grabado en la Finca Santa, en Guadalupe, con la participación del chef Miguel Quezada Barroso -y su equipo de la UNIVER-. Fue un trabajo en equipo genial y he de decir que cada día compruebo más que la colaboración decidida de todos puede generar resultados que redundan en el beneficio tanto de quienes participan y patrocinan, como también, y quizá sea lo más importante: de nuestro Estado. Y es que Zacatecas tiene mucho por ofrecer a su gente y a quienes nos visitan.

Mi agradecimiento a todos quienes colaboraron en este proyecto, a Miguel Conde y al equipo de producción de Canal 11; a Miguel Iwadare; al Hotel Santa Rita y a Laura Zesati; a Vinos Tierra Adentro; a Carlos López Aranda y a Miguel Quezada de la UNIVER; a Adriana y Wendy del Itacate; a Lalo, Lupita y Mary de Trancoso; a la familia Lozano de la Exhacienda Las Mercedes; y a la familia Martínez, de Finca Santa. El próximo martes 18 de febrero se transmitirá en cadena nacional, por el Canal 11, a las 20:00 Hrs., el primero de los programas. El grabado en Guadalupe se transmitirá el 3 de marzo; el de Trancoso, el 21 de abril; y el último, también de Zacatecas, el 9 de junio -el caldo de rata aquí es el protagonista-. A ustedes, apreciados lectores, los invito a ver los programas, pero sobre todo, a divulgar y promover, que #EnZacatecasSeComeMuyBien.

Jánea Estrada Lazarín

