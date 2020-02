Custodio, presunto responsable de agresión sexual contra interna en prisión de Calera

Secretarios general de Gobierno, titular de Semujer y fiscal especial ofrecieron una conferencia de prensa ■ foto: Andrés Sánchez

■ Advierten autoridades que está prófugo desde noviembre de 2018

■ “Nada justifica lo que le sucedió, absolutamente nada justifica que un custodio haya faltado a su responsabilidad”: Jehú Salas Dávila

■ Dicen que la carpeta de investigación sigue abierta, por lo que hay datos que no se pueden dar a conocer, aunque la Fiscalía espera obtener resultados positivos pronto

■ Afirman que las cárceles distritales son mixtas, con el requerimiento de que se separen reclusos hombres de mujeres; “la interna no pudo ser violentada por otro reo”

Custodio prófugo, responsable de la agresión sexual contra una interna en el centro penitenciario de Calera, aseveraron autoridades estatales.

En una rueda de prensa realizada por funcionarios de la administración estatal, se aclararon algunos detalles del caso que se ha dado a conocer sobre una reclusa que fue violentada en una cárcel distrital.

Jehú Salas Dávila, secretario general de Gobierno, condenó que “nada justifica lo que le sucedió, absolutamente nada justifica que un custodio haya faltado a su responsabilidad, deber, y haya abusado sexualmente de una persona privada de su libertad”, y que la víctima estuvo aislada bajo un proceso de protección personal bajo la guardia de custodios, de los que se presume, uno fue quien agrediera sexualmente a la interna.

Con respecto a ello aclararon que no se trataba de una cárcel exclusiva de varones, pues en realidad las prisiones distritales son mixtas, con el requerimiento de que se separen reclusos hombres de mujeres. En este sentido, la interna no pudo ser violentada por otro reo, sino que fue un custodio, quien, se dio a conocer, se dio a la fuga desde noviembre de 2018.

La carpeta de investigación sigue abierta, por lo que hay datos que no se pueden dar a conocer, aunque la Fiscalía General de Justicia, espera obtener resultados positivos pronto. Aportaron que no sólo se está investigando al prófugo, sino que la carpeta está buscando desde todos los ángulos y no se descarta complicidad por parte de los compañeros del agresor.

Aseguraron que no hubo alguna forma protección al custodio ni impedimentos para la investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, sino que el proceso y la distancia del reclusorio fueron las causales de que la investigación siga en pie.

En cuanto a por qué tardó tanto en salir a la luz el caso, mencionaron que fue a petición de la víctima, quien prefería mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad personal.

Tras lo sucedido, la CDHEZ dio recomendaciones a partir de las cuales una mujer ya no puede ser dirigida a una cárcel distrital.

Cambiando de tema, informaron que el director de Centros de Readaptación y Reinserción Social, Adán Jiménez, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública fue destituido de su cargo por órdenes del gobernador.