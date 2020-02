“El tratamiento mediático dado al caso de Ingrid Escamilla es para pronunciarse”

La tarde-noche del 10 de febrero autoridades dieron a conocer el presunto feminicidio de Ingrid, mujer de 25 años que fuera asesinada y posteriormente violentada ■ foto: la jornada zacatecas

■ Existe una legislación con base en el respeto a derechos humanos que debería seguirse: Semujer

■ Al difundir el crimen como una ficha técnica fomentan la vulneración de dignidad de las personas

“En este caso en específico (sobre Ingrid Escamilla), la revictimización, el tratamiento mediático, social, institucional es lamentable y es para pronunciarse”, afirmó Rivero Garza.

En este caso los medios de comunicación son agentes de cambio, y como tal deberían promover la cultura de la igualdad, indicó Adriana Guadalupe Rivero Garza, secretaria de las Mujeres en el estado de Zacatecas. Añadió que existe una legislación con base en el respeto a derechos humanos que debería seguirse, en la cual se respete la dignidad de las víctimas, ya sea al abstenerse de emitir juicios de valor, no mostrar imágenes gráficas ni frases degradantes de la víctima, así como nunca culpar a la misma.

Aunque aceptó que los medios de comunicación suelen difundir información provista por las instituciones en las fichas técnicas, tal cual como les llega la información, por lo que aclaró que al hacerlo fomentan la revictimización o la vulneración de dignidad de las personas, así como de sus familiares y amigos, por lo que otra sugerencia es abstenerse de describir los crímenes.

De esta forma se evitaría lo que sucedió en el caso de Ingrid Escamilla, donde se difundieron las imágenes de la violencia cometida hacia su persona y, al mismo tiempo, se le despoja de toda dignidad humana, así como su familias, del mismo modo que fomenta socialmente los juicios sociales hacia las mujeres y una cultura de violencia.

Se refiere a lo ocurrido la tarde-noche del 10 de febrero, cuando se dio a conocer el presunto feminicidio de Ingrid, mujer de 25 años que fuera asesinada y posteriormente violentada de formas indescriptibles por su pareja sentimental, Eric Francisco “N”, de 46 años, en la delegación Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México; las fotos de la violencia fueron publicadas por medios impresos y digitales.

La secretaria aseguró que hay casos en los que la difusión de información no concreta obstaculiza el debido proceso de investigación que están llevando los Ministerios Públicos, en particular cuando el feminicida no es atrapado; en el caso de Escamilla no es así debido a que se aprehendió al responsable.

Agregó también que las instituciones incurren en responsabilidad al entregar fotografías o información a los medios de comunicación con la intensión de que sea difundida, pues tienen la obligación de resguardar la integridad y derechos humanos de las víctimas, y es en las fichas técnicas en las que debe resguardarse los datos personales de las personas.

Conforme a este tema, integrantes de colectivas feministas locales externaron sus opiniones. Mara Muñoz comentó que el feminicidio de Ingrid es un recordatorio de la barbarie vivida en el país, con una tremenda indolencia, negligencia, corrupción por parte del estado, confirmando que detrás de los hechos existe la impunidad del estado y de la sociedad.

Explicó que “el estado y la sociedad somos cómplices de la normalización de la violencia que provocan 10 asesinatos violentos de mujeres y niñas” y castigó que no hay una política de prevención hacia los delitos relacionados con el género.

Sobre el feminicidio de Ingrid condenó que se haya vuelto un espectáculo, que han servido como un motivo de morbo que alimenta el amarillismo de los medios de comunicación y la burla social en torno a la violencia de mujeres y niñas.

En cuanto a la sociedad en general, al regarse las brutales imágenes por las distintas redes sociales, lograron conmocionar, así como indignar a la sociedad en su mayoría, debido a la brutalidad del acto, y también la falta de ética y tacto de los medios que difundieron las explícitas imágenes, así como los titulares que las acompañaban.

De inmediato la población expresó su sentir en páginas como Facebook y Twitter, en esta última incluso se ha mantenido como tendencia el nombre de Ingrid desde que la noticia se dio a conocer hasta el mediodía del martes; en las publicaciones se pueden encontrar comentarios polarizados, sin embargo, la gran mayoría concuerda en que se debe respetar la imagen de Ingrid y parar la distribución de sus imágenes.

El usuario @jezzzini publicó que “a Ingrid Escamilla la asesinó Eric Francisco, la asesinó la incompetencia de las autoridades, la asesinó quien filtró sus fotografías y la asesinó un presidente que cree que los feminicidios son una conspiración mediática en su contra”; en el mismo tenor, la usuaria @chelylobaton, que opinó que “El FEMINICIDIO de Ingrid Escamilla es otro en la larga lista de los que ocurren en este país machista. No fue un loco o un caso aislado, es otra víctima del Estado (o de la falta de éste)”.

Del mismo modo se pidió a las personas no compartir las fotos de los restos de Ingrid, como lo hizo @anieblablbla, al expresar que “Ya dejen de compartir y exhibir las fotos del cuerpo desollado de Ingrid Escamilla. No conviertan a una víctima en un objeto de morbo.”, y @neonwosplik, quien condenó a los medios por su difusión “me parece tan asqueroso que los periódicos y medios usen el asesinato de ingrid (sic) para el consumo de gente estúpida” y agregó “carcel al asesino y sancion a quienes difundan las imagenes (sic)”.

El punto en común tanto de las instituciones de gobierno, como de las compañeras feministas y los usuarios de redes es que a información y las imágenes de los crímenes deben ser resguardados para mantener la dignidad de las víctimas y sus allegados.