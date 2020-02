The Strokes animan mitin de Bernie Sanders

The Strokes tocaron en la noche de este lunes en el mitin de Bernie Sanders en el Whittemore Center Arena de New Hampshire. Foto Afp

Madrid. The Strokes tocaron en la noche de este lunes en el mitin de Bernie Sanders en el Whittemore Center Arena de New Hampshire previo a las primarias demócratas en dicho estado que se celebran este martes.

La banda neoyorkina hizo un concierto de una hora con temas clásicos de su repertorio como Someday, The modern age, Hard to explain o New York City Cops -con la que cerraron-.

Durante su actuación, presentada por el propio Bernie Sanders tras su intervención desde el estrado, el grupo estrenó dos nuevas canciones: Bad decisions en vivo y At the door en videoclip por las pantallas del pabellón.

El propio vocalista Julian Casablancas anunció al gentío que su nuevo álbum, el sexto que ya se sabía que llegaría durante este 2020 tras siete años de espera, verá la luz el 10 de abril. El título no está confirmado pero parece que será The new abnormal.

«Nos sentimos honrados de estar asociados con un patriota tan dedicado, diligente y confiable, ¡y un colega nativo de Nueva York!», planteaba días atrás Julian Casablancas en un comunicado recogido por Billboard al anunciarse su apoyo explícito a Sanders.

Y aún añadía: «Como el único candidato verdaderamente no corporativo, Bernie Sanders representa nuestra única oportunidad de derrocar al poder corporativo y ayudar a devolver a Estados Unidos a la democracia. Por eso lo apoyamos».