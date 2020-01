Nuevos magistrados desconocen privilegios en el Poder Judicial

Pensiones vitalicias de ex magistrados, tema polémico poco abordado ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Para hacer frente a la impunidad en el sistema de justicia se tendría que hacer una mayor capacitación del personal: Angélica Castañeda

■ El nepotismo, corrupción e impunidad son temas que se tienen que tratar desde las entrañas del Poder Judicial: Juan Antonio Ortega

Angélica Castañeda Sánchez y Juan Antonio Ortega Aparicio, nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), coincidieron que para hacer frente a la impunidad que impera en el sistema de justicia se tendría que hacer una mayor capacitación del personal que está al frente de la procuración de justicia para tener un mayor conocimiento del derecho al momento de ejercer el cargo.

“Se tiene que estar cada vez más capacitadas para enfrentar los retos y cada uno de los casos que lleguen, para que se deje de hablar de impunidad sino al contrario, se hable de una correcta impartición de justicia”, aseguró la nueva magistrada Castañeda Sánchez.

Afirmó que el medio de elección no es que no se consense con la población, sino que ya existen una serie de mecanismos que se rigen por la ley, además recalcó que para que el Poder Judicial sea más cercano a la ciudadanía se tienen que hacer modificaciones, capacitaciones, que se dé una correcta mediación y con ello se pugne.

Por su parte, Juan Antonio Ortega Aparicio aseveró que el nepotismo, corrupción e impunidad son temas que se tienen que tratar desde las entrañas del Poder Judicial y son aspectos que siempre deben vigilarse no desde ahora sino desde tiempo atrás para hacer una correcta impartición de justicia.

Cabe señalar que en 2017, un estudio elaborado por el ex consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, decía que por los menos 45 por ciento de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación incurre en casos de nepotismo, además de que precisa que a nivel nacional 112 jueces y magistrados “habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o parejas”, otros 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus padres.

Asimismo que de los empleados del Poder Judicial de la Federación en los 31 estados, ya que no incluye al primer circuito que corresponde a la Ciudad de México, se muestran 7 mil 148 servidores públicos que trabajan en los órganos judiciales con sus parientes, mientras que en Zacatecas que se encuentra el Vigésimo Tercer Circuito en él trabajan 20 jueces y magistrados, de los cuales 9 tenían hasta ese entonces parientes al interior de esta instancia.

En relación con una serie de privilegios que los magistrados y ex magistrados gozan como una pensión vitalicia, además de incurrir en varias ocasiones en nepotismo como son los casos de los ex magistrados uno de ellos electoral, Felipe Borrego Estrada y José Antonio Rincón, los nuevos consejeros garantizaron desconocer casos en específicos y datos técnicos por lo que prefirieron no dar ninguna declaración.

Ortega Aparicio aseguró que él no pertenecía al Poder Judicial del estado, sino de la Federación, por lo que dijo que no sabe cuál sea la situación que guarden anteriores magistrados en la entidad. “Cuando yo me entere bajo qué argumentos legales están podré emitir una postura de las consideraciones hacia ellos”.

Dijo que la tarea de todo juzgador es decidir justicia apegada a derecho, en conciencia, con honradez y transparencia hacia los gobernados que son quienes piden justicia y para hacer el Poder Judicial más cercano a la gente se tiene que hacer una correcta implementación de herramientas como política judicial y esquemas de eslabón con las universidades, razones principales para ser atendidos y accesible a la personas.

Cabe señalar que por haber trabajado un mínimo de tres años, algunos cuatro, seis y un máximo de 12 años, ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Zacatecas reciben de por vida una pensión anual de un millón 134 mil pesos, mientras que sus viudas, 567 mil pesos.

Dicho de otra manera, los magistrados en retiro aún vivos tienen una pensión mensual de 94 mil pesos y las esposas de los ya finados, 47 mil pesos cada cuatro semanas.

En septiembre de 2018, el diputado Juan Mendoza Maldonado dijo que le habían solicitado al entonces magistrado presidente del TSJEZ, Armando Ávalos, que suspendiera la entrega de la pensión a Felipe Borrego Estrada, pues ostentaba un cargo en el Poder Judicial Federal.