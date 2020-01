Día 29, semana 5, año 2020

Las noticias viven, persisten con el paso de los años y son esas pequeñas y breves historias que terminas contando en alguna fiesta, alguna borrachera, en ambas o simplemente al término de una sutil platica. La existencia la enmarcamos por los momentos que logramos vivir con quien se nos dé la oportunidad de vivirlos, tenemos momentos de todos y con todos, por ejemplo su servidor comparte más momentos con los únicos seres vivos que siempre te verán con buenos ojos independientemente de cómo llegues, que con personas a las cuales les dices ¡hola!

No me queda más que despedirme en este momento de una mascota a la cual le tendré siempre un momento reservado en mi existencia. Si la existencia te da la oportunidad de tener una mascota, rescátala es lo mejor que puede hacer uno por alguien, que no te dice nada y con un movimiento te demuestra todo.

Después de estas líneas que servirán para despedirme de “negris” que me acompaño durante los últimos años en peores, malos y buenos momentos, proseguiré a dejarles nuestra columna que tiene toque de todo desde el “simpático” comentario hasta el más elaborado fundamento.

¡Total! El show debe continuar aunque estés que te lleve la chin… “mientras sea en avión el viaje, todo es ganancia”, por cierto, hablando de “eeeeel avión, eeeel avión” que tal la rifa que siempre si se hará del llevado y traído avión presidencial. 6 millones de boletos de la Lotería Nacional de a 500 pesos, que equivalen a 3 mil millones de pesos y que podrás venderlo en cuando menos 110 millones de dólares ya libres de impuestos, quien lo gane se podrá llevar a su casa unos 1800 millones de pesos, algo así como lo que jamás en la vida nos ganaríamos en un día y literal en un día, porque la rifa ya tiene fecha y si das el avión “bara, bara” tardaras menos del mes en que salga de “remate” y a vivir la vida “loca” con un resto de billetes y a ti nomas te costó $500 pesos.

Es aquí cuando me surgen las siguientes preguntas ¿Realmente es ingenioso sacar en rifa el avión? ¿Realmente quien se lo gane no se volverá loco con los 1800 millones de pesos que le den por el avión? Si tu estimado lector te lo ganas ¿Qué harías con el avión, lo rentas o lo vendes? Si lo vendes ¿Que harás con el “billete”, lo gastaras o invertirás? Esos son cuestionamientos breves y rápidos, pero desde la óptica de su servidor, quizá se tenían 354 mil opciones para “sacar” ese avión y se optó por “la puntada” y está bien, digo si compran boletos del famoso sorteo de un “tecnológico” que no compren boletos “pal avión”. No quiere decir que sea la “mejor” opción, pero pues dijo uno. Ahora que ya es un hecho ¿Cuantos le daremos un “voto” de confianza a nuestra suerte para ganarnos 1800 millones de pesos?

Hablando de confianza que tal el “índice” de confianza que tiene el Presidente Americano, el titular del ejecutivo mexicano y 345 factores más que hacen, que el dólar actualmente ande en los precios del 2016, si aquellos, que en ese momento decíamos “anda por las nubes” “ya alcanzo al Beni” y lo fácil “10 dólares son 200 pesitos”, digo, si no lo han notado el dólar ya ni a 19 pesos llega, y eso es por 345 factores, aunados a el mandato del Presidente DT y de AMLO, aquí la cuestión es ¿Y porque no le culpan que el dólar si este bajando? Porque ¡Vamos! Se le culpa de todo, y con ello no quiero decir que no tenga responsabilidad, claro que la tiene y aquí no estamos para andar “solapado” pero con el rollo del dólar “nadie le dice nada”. Es muy curioso que no estemos vigilando estos temas que son “torales” para el avance nacional, en materia económica. Ya que bueno, la moneda mundial es el dólar y son nuestros vecinos del patio trasero.

Dejando de lado el tema del avión y de los dolores, digo, de los dólares, algo que si da “dolor” es un tema para replantear nuestra confianza, es el vivido la tarde del lunes en el municipio de fresnillo, allá en el mineral salieron a repartir 2500 tinacos de 450 litros para los “más necesitados” y según se sabe, se lee y se ve en fb ya anda una “ola” de venta de tinacos indiscriminada. Algo así, “casualmente” no sucede, y nuevamente me surgen preguntas ¿Es neta que lo que te “REGALAN” vas a venderlo? ¿Es verdad que lo anuncias en FB? ¿Es neta que no tienes otra forma de obtener 800 pesos, que no sea vendiendo lo “dado”?

Y dejemos claro una cosa, el rollo del avión tiene precio, 500 del águila, ¿A alguien le estorban 500 pesos, porque quiero invertirlos?

¡Es broma!

¡Amigos! La cuestión efectivamente no es que el Estado haya gastado, porque literal, seguimos viendo al ciudadano como un “gasto” social, muy lejos de una “inversión social” ¡Total! Que el Estado saco de nuestros impuestos cifras más, cifras menos 1.5 millones de pesos en un ratito. Es de verdad, somos confiables o de que se trata, las ayudas obviamente no se mendigan, incluso las posibilidades siempre existen de “ayudar” y sin ver a quién y hasta donde uno alcance, pero después de esto y de todo, si tú eres el titular de una dependencia gubernamental, donde tienes la posibilidad de edificar un programa de “asistencia social” ¿Te aventarías la creación de un programa social que sea “dar” 5 mil boiler solar más sus 5 mil tinacos de 1000 litros en los “cinturones de pobreza”? o mejor que avientas la básica y menos peligrosa “calles para todos” “puentes para todos”

Creo que la confianza no es una virtud, es un acto reiterado, que conlleva acciones positivas para quien así te lo indica, ¡Vamos! No siempre te toca ser el bueno de la historia, pero para eso se te paga y es parte de la confianza, y cuando el “Estado” te pierde la confianza como ciudadano, no solo la pierdes tú, sino se la quitas a todos.

Pagan justos por “pecadores”

¡Ánimas! ■