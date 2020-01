La Gualdra 417 / Río de palabras

Todas las personas tenemos una marca que nos identifica desde nuestro nacimiento. Para algunos es un lunar, otros tienen un ojo ligera o exageradamente más grande que el otro; otras marcas tienen que ver con el color de la piel o el tono de cabello. Esas marcas que nos acompañan desde el nacimiento forman parte de nuestra personalidad; de, por decirlo de algún modo, nuestro espíritu. Mi marca de nacimiento no tiene que ver con algo meramente físico, no es algo que tenga que ver con algún lunar o un extraño tono de piel o de cabello. No, yo simple y sencillamente tengo cara de buena gente. Sí, cara de buena gente de esas que no rompen un plato, no se estresan, no se ofenden, que están dispuestas a ayudar, hacer de este mundo un mejor lugar. Debo confesar que lo anterior puede llegar a ser un problema, porque nadie me cree cuando les confío mi oscuro secreto: a mí mientras manejo me posee el espíritu de un camionero. Les juro que es cierto, la transformación es similar a la de un lobo en luna llena y se acelera en las horas de tráfico cuando aún no he comido, o cuando se hace tarde para llegar a la escuela. Mis brazos se ensanchan, mi panza se bota, me crecen vellos de bigote y barba; mi cara, la que todos dicen que es tan tierna se transforma. Entonces de mi boca salen culebras, blasfemias e insultos para todos aquellos que osan cruzarse en mi camino; desafío los límites de velocidad y las señales de tránsito me las paso por el arco del triunfo. Esto pasa cuando voy sola al volante de mi Volkswagen, por eso es difícil que me crean, porque cuando me bajo del carro mi cuerpo vuelve a esta forma, se esconden las malas palabras y de mi boca solo salen bendiciones y esta sonrisa de buena gente que ahora me brota.

