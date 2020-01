Está al corriente pago al IMSS en esta administración de Guadalupe: alcalde

Julio César Chávez y otros alcalde se reunieron recientemente con el director general del IMSS, Zoé Robledo ■ FOTO: CORTESÍA

■ Dice Julio César Chávez que la deuda heredada es de 130 millones de pesos

■ Dice que era un dinero existente de los trabajadores que se debió reportar al Seguro Social; “es evidente que en algún lado deben estar, no pueden desaparecer”

De acuerdo con el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, en lo que va de su administración el pago hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está al corriente, sin embargo, la deuda hacia dicha institución aún permanece y asciende a 130 millones de pesos, que asegura, se dejaron de pagar de mayo de 2017 a septiembre de 2018, sin saber a dónde fue a parar dicho dinero, mientras que él busca solucionar el problema.

Chávez Padilla informó que el pasado martes por la noche, él y otros alcaldes de diversos municipios de la República sostuvieron una reunión con el director general del IMSS, Zoé Robledo, en la que el titular de la instancia les informó que Zacatecas representa cerca del 15 por ciento de la deuda nacional con el IMSS, un monto muy elevado aun cuando según dijo el director, le llamaba la atención que hace no muchos años se hizo un borrón y cuenta nuevo, y, por ende, todos los municipios estaban en ceros.

El riesgo de tener dicha deuda, refirió el alcalde guadalupense, era que el IMSS pretendía suspender el servicio a los trabajadores del municipio, que son mil 500 derechohabientes, y por otra parte, se retendrían también a Guadalupe las participaciones federales, por lo que detonaría a decir del alcalde, en una “crisis social y económica”, pues si les quitaran esos 130 millones prácticamente estarían dejando al municipio sin apoyo federal.

Afortunadamente, refirió el alcalde, se llegó a un acuerdo de que no se les quite ni el servicio ni se les retiren las participaciones, pues en su administración, reiteró, se va al corriente y los pagos se han hecho puntualmente y se está haciendo el esfuerzo de subsanar la deuda, porque el dinero existía, aseveró Chávez Padilla, siempre se le retuvo al trabajador cuando lo único que había que hacer era haberlo transferido a la cuenta del IMSS.

“¿Dónde está ese dinero? Las instancias y autoridades correspondientes deberán investigarlo y hacer justicia, porque estamos hablando de 130 millones de pesos, que es una cantidad bastante amplia y que finalmente era un dinero existente de los trabajadores que se debió reportar al Seguro Social. No se hizo así, es evidente que en algún lado deben estar, no pueden desaparecer”.

El edil calificó como un logro el que no se les vaya retirar el servicio a los guadalupenses, a quienes les dice, se sientan tranquilos, porque continuarán teniendo su derecho a la seguridad social y también porque al municipio no le retendrán el dinero y con ello, no se afectará la vida operativa de la ciudad.

Finalmente, Julio César Chávez Padilla dio a conocer las propuestas para que el municipio que encabeza subsane dicha deuda, de las cuales la primera consistiría en cambiar de la modalidad 38 a la 42, lo que generaría un ahorro económico que sería destinado a pagar parte de la deuda; y segundo, proponen que ante la necesidad de mejorar la infraestructura física para el Insabi, este instituto o bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adquieran un terreno en Guadalupe de 7 hectáreas con un valor de 152 millones de pesos, dinero que se utilizaría para cubrir la deuda y de paso construir un edificio para la atención a la salud, lo que significaría, aseguró, un doble beneficio para los guadalupenses.