En el estado no existe una alerta epidemiológica derivada de la propagación del Coronavirus: SSZ

Jorge Eduardo Castañeda, responsable de Vigilancia Epidemiológica Internacional en la SSZ ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ La Dirección General de Epidemiología federal sólo emitió un aviso

■ Recomiendan a quienes vayan a viajar a Estados Unidos, donde ya hay casos confirmados, que tomen las medidas necesarias para no infectarse

Jorge Eduardo Castañeda, responsable de Vigilancia Epidemiológica Internacional en la Secretaría de Salud de Zacatecas, informó que en el estado no existe una alerta epidemiológica derivado de la propagación del Coronavirus, pues éstas son sólo emitidas por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal y lo que emitió la dependencia fue sólo un aviso, mismo que se replicó ya en la entidad y sobre todo se transmitió a las autoridades del Aeropuerto Internacional Leobardo C. Ruíz para que se los hagan llegar a quienes viajan a la Unión Americana.

El anuncio del funcionario estatal se dio luego de que en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que estaban en estudio dos posibles casos en México. Luego de este anuncio, la Secretaría de Salud a nivel federal, a través del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso en el que especifican las características del virus, así como los síntomas y las acciones a tomar de haber casos positivos.

En este sentido, el funcionario estatal hizo un llamado en conferencia de prensa a no alarmar a la sociedad, pues el Coronavirus, a pesar de la rapidez con la que se está propagando, dijo que no presenta un alto grado de mortalidad, ya que de 400 casos registrados en China, su lugar de origen, son 9 los muertos; pero sí recomendó a quienes vayan a viajar hacia Estados Unidos, donde ya hay casos confirmados, que tomen las medidas necesarias para no infectarse y, por ende, propagarlo.

Castañeda consideró que no se descarta que el virus pudiera llegar a Zacatecas, pero la posibilidad es “muy remota”, y es que algo que ha detonado también la propagación es la celebración del Año Nuevo Chino, por lo que gran cantidad de viajeros internacionales y es fácil que se contagien.

El virus, recordó el encargado de la vigilancia a nivel global en el estado, surgió en la ciudad de Wuhan, en China, y aunque en el pasado ya habían brotado otros coronavirus, éste está produciendo neumonías en la población infectada, que al final es la que termina por ocasionar la muerte, que está generando, por lo tanto, una pandemia incipiente que a pesar de su baja letalidad, no deja de ser un problema.

Los síntomas del Coronavirus se pueden identificar si la persona presenta fiebre, enfermedad respiratoria aguda, tos y falta de oxígeno, lo que puede ocasionar la neumonía que si no se cuida es mortal, aunque hay casos que pueden ser controlados, sin embargo, destacó Castañeda, hasta el momento no hay un antiviral específico para combatirlo.

IMSS

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado, Manuel Cavazos Melo, informó que hasta el momento no se tienen indicios de posibles casos del Coronavirus en la entidad, sin embargo ya se pidió a todas las unidades del IMSS que se reporte cualquier caso de neumonía o situaciones que den pie a pensar que alguna persona esta contagiada del virus.

“Ya se han tenido reuniones, a nivel de Zacatecas no tenemos ningún caso y a nivel nacional ya se lanzó la alerta a epidemiologia para detectar”, mencionó que es un tema expectante ya que el estado con mucha población migrante que viene de Estados Unidos y hay que estar muy atentos.

Señaló que los síntomas que se pueden presentar en caso de haber contraído este virus son muy similares a los de un resfriado común, sin embargo, a medida de que se va avanzando el tiempo los signos son más severos: como el dolor de articulaciones, cuerpo cortado, además de que este virus ataca a los riñones, lo que provoca la muerte del paciente.

“Tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los próximos día va alertar a todo los países de este virus, pero eso no significa que vamos a entrar en alarma en México, pero si se va a tener que aislar como en el 2009 con la Influenza H1N1 y todas las instituciones sanitarias y el IMSS tendrán que estar atentas a cualquier indicio”, comentó.

Finalmente dijo que actualmente no hay tratamiento para este virus, ya que se está estudiando la cepa, ya que mutó el virus y es muy agresivo para el sistema inmunológico de los pacientes.