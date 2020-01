Hay intereses particulares de diferentes grupos en Morena: Omar Carrera

Omar Carrera ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Dirigentes actuales del órgano político se han visto "un poco ambiciosos y vulgares lo digo en lo nacional y en lo estatal: Héctor Menchaca

Omar Carrera Pérez, diputado local de Morena, aseveró que este partido político y algunos de sus integrantes no han estado a la altura y a las exigencias del propio Presidente de la nación, destacó que a nivel nacional no se han logrado poner de acuerdo y hay intereses particulares de diferentes grupos.

Esto tras circular un documento en redes sociales, en la que varios miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a nivel federal, piden de manera concisa el cumplimiento de los ideales sociales de este organismo político y dejar de lado los intereses personales de algunos integrantes del Movimiento para seguir con la transformación del país.

Recordó que durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador se había dicho que la mitad del presupuesto de este órgano sería para el Instituto de Formación Política, sin embargo, Yeidckol Polevnsky, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y algunos representantes de los estados de la República no han acatado, además de que hay diferentes grupos internos y destacó que esto es en lo nacional.

“Hay intereses particulares como los de la presidenta, como los de Bertha Luján o como lo del secretario del Honor y Justicia del partido y pues obviamente no han logrado ponerse de acuerdo y ha derivado de que las elecciones de las dirigencias se hayan aplazado desde agosto, además de que es muy probable que el próximo congreso que se tiene programado para el 26 de enero no se logre por que no fue convocado con la legalidad que se necesita”, comentó.

Dirigencia, ambiciosa y vulgar

Héctor Menchaca, legislador de Morena en el estado, aseguró que los dirigentes actuales del órgano político se han visto “un poco ambiciosos y vulgares lo digo en lo nacional y en lo estatal y este documento tienen razón, el partido no está a la par de nuestro presidente y en lugar de ayudarlo, le están ocasionando problemas”.

Puntualizó que habido momentos en los que hasta el propio Morena ha ido en contra de los ideales del organismo y ejemplificó que en 2018, el legislador solicitó a los diputados zacatecanos que renunciaran a un porcentaje de prerrogativas para canalizarlo en asuntos sociales como prevención del delito, sin embargo, hasta algunos diputados del Movimiento se negaron y no fue hasta que el mismo presidente corrigió la plana que aceptaron renunciar a el recurso.

El congresista aseveró que al menos en Zacatecas, no se ve que la dirigencia estatal defienda a los temas de interés, la agenda que marcó Morena al momento de llegar al poder y mucho menos se ve a un partido político que debata y defienda su postura ante los embates de otros órganos políticos.

Lamentó que el actual dirigente estatal, Fernando Arteaga Gaytán, no salga a defender el proyecto de nación del organismo, aunado a ello expresó siendo el único compromiso pendiente que tiene Morena es la formación de cuadros y hacer cumplir los estatutos.

Finalmente dijo, que si los grupos que existen en el interior del partido siguen sin entender porque se ganó en el 2018, se va a caer en lo mismo que otros partidos políticos y aunque actualmente la situación es interna podría acabar con todo el trabajo de Morena.