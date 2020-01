Reduce Incufidez de 300 a 120 lista de deportistas becados

Adolfo Márquez Vera presentó un informe de actividades ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

De 2016 al 2019, el Instituto de Cultura Física y Deporte (Incufidez) redujo el número de sus becados de 300 a 120 aproximadamente, informó Adolfo Márquez Vera, titular de la dependencia.

Este viernes, en rueda de prensa, Márquez Vera presentó ante la opinión pública su más reciente informe como director general del Incufidez, en que dio conocer que el recorte de los becados fue con la finalidad de optimizar el recurso.

“Había muchos becados, deportistas que no eran deportistas, entrenadores que no eran entrenadores, promotores que no presentaban informes de lo que estaban haciendo. No sabíamos dónde estaban, quiénes eran ni qué pasaba con ellos”, subrayó.

Declaró que al tomar la dirección se enfrentaron a situaciones de carácter administrativo. “Cuando analizábamos la base de datos y lo contrastábamos con la Conade las cifras no coincidían”, expuso.

En opinión de Márquez Vera, estas anomalías se dieron en gran medida debido a que no existían criterios para el otorgamiento de becas, razón por la que se conformó la comisión mixta para determinar los criterios necesarios para conceder las becas.

Añadió que a diferencia de las decisiones tomadas a nivel federal en este rubro, el Incufidez no le suspendió la beca a alguien que tuviera el derecho a recibirla, es decir, sólo a los que no eran deportistas se les suspendió el apoyo.

Dijo que a lo largo de su gestión ha hecho todo lo necesario para continuar con la estrategia de reivindicar el deporte en Zacatecas. Recordó que esa estrategia surgió de un diagnóstico con la que se analizó la situación real que prevalecía en el instituto y de ahí se comenzaron a trazar los objetivos y las metas.

Agregó que como ya existía un plan nacional de desarrollo para el deporte, el plan estatal se tuvo que homologar a este para crear sus líneas de acción, las cuales constaron principalmente de tres puntos: desarrollar el deporte de alto rendimiento, punto que había que priorizar, incrementar las actividades físico-deportivas e incentivar el uso de la infraestructura deportiva, como espacio de cohesión para contribuir con la integración familiar y social.

Expuso que durante estos años se implementaron ligas estatales que contribuyeron a la localización de nuevos talentos en todo el estado, así como a la descentralización de los apoyos que se enfocaban casi en su totalidad en los municipios de: Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas.

Con dicha estrategia, añadió, se redujo la deuda que se tenía con la Conade, de modo que para este 2020 aunque la institución federal no ha autorizado nuevas inversiones en infraestructura sí permitirá al Incufidez la rehabilitación de los espacios que lo necesiten.