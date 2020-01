La Universidad Autónoma de Zacatecas desde 1832 hasta 1968

Desde la fundación de la Casa de Estudios de Jerez en 1832, el Instituto que posteriormente se transformó en Universidad Autónoma de Zacatecas, recibió diferentes nombres. La presente investigación es una reseña histórica que da cuenta de los hechos.

La educación superior en Zacatecas inicia en el año de 1832 en la Casa de Estudios de Jerez o Colegio de la Purísima, y con ello lo que a la postre sería la Universidad Autónoma de Zacatecas. Son diversas las razones que motivaron el cierre en la Ciudad de Zacatecas del Colegio de San Luis Gonzaga y la apertura de la Casa de Estudios superiores de Jerez. El cierre del Colegio de Gonzaga no provocó ninguna reacción, ni por parte de las autoridades ni de la población en general. Es posible que no les interesara una institución tradicional de tipo colonial, si no otro tipo de estudios más acordes con una realidad cambiante. La apertura inaugural de la Casa de Estudios de Jerez, la realizó el gobernador Francisco García Salinas el 5 de noviembre de 1832.

Al retomar la presidencia Antonio López de Santa Ana en el país hubo cambios. Los cambios político-administrativos implementados por el Presidente Santa Ana, sentaron las bases orgánicas que convirtieron a los Estados en Departamentos.

Al considerar que la Casa de Estudios de Jerez no ofrecía perspectivas reales a los egresados, el 22 de abril de 1837, el gobernador del Departamento, Santiago Villegas, sugiere a la Junta Departamental la conveniencia de que los estudios que se cursaban en Jerez, fueran trasladados a Zacatecas. Finalmente el gobernador dispone trasladar las cátedras de Educación Superior, al edificio que ocupó el Colegio de Gonzaga, y con una solemne ceremonia abrió sus puertas el 20 de octubre de 1837. La institución recibió el nombre de Instituto Literario del Departamento.

En 1846 hay cambios en el gobierno, del centralismo pasó otra vez, al federalismo y con ello se cambia la nominación del departamento a nuevamente estado. El Instituto cambia su nombre para llamarse Instituto Literario de Zacatecas. Debido a la intervención francesa, el Instituto es cerrado el 5 de febrero de 1863 y reabierto el 1º de enero de 1867 con el nombre de Instituto Literario de García, nombre que se le dio como muestra de gratitud al insigne gobernador fundador.

Bajo la influencia del régimen juarista, paulatinamente se puede observar la influencia del positivismo. El positivismo fue determinante para la transformación del Instituto, tanto los maestros como los alumnos experimentaron una orientación científica de la realidad y una actitud más crítica. El Instituto se fue transformando poco a poco de acuerdo a los cambios que experimentaba el país y en especial la educación. El positivismo había entrado de lleno en la aulas y laboratorios. En correspondencia al momento histórico que se vivía y congruente con la impartición de conocimientos más científicos y una actitud más critica, al Instituto se le agrega el nombre de científico, llamándolo a partir de 1885 Instituto Científico Literario, y su lema fue “Orden y Progreso”.

En 1916 en el Instituto sólo se impartían cursos de formación de profesores, de preparatoria y otros cursos no superiores, entonces se cambió el nombre de Instituto de Ciencia al de Escuela Normal para Profesores, Preparatoria y Anexos. El nombre aparece en al acta de la sesión de la Junta Directiva del 9 de enero de 1917 y también en el informe del gobernador. El 20 de agosto de 1919 el Congreso del Estado restableció las carreras de Abogado y Notario Público. A partir de ese momento la institución recibe el nombre de Instituto de Ciencias.

El instituto de Ciencias fue muy vulnerable a la política de los gobernadores, el gobernador Luis R. Reyes quiso hacer sentir su influencia en la institución, para ello a principios de 1931, le cambia el nombre al Instituto de Ciencias por el de Colegio del Estado de Zacatecas, y con el lema “Orden y Progreso”. El nombre de Colegio duraría poco, el 17 de mayo de 1932 mediante el decreto 128, el gobernador Leobardo C. Ruiz resuelve que el Colegio del Estado de Zacatecas vuelva al nombre de: Instituto de Ciencias.

En esos años de avance y renovación, se enfrenta la lucha por la autonomía, la que es conquistada por los universitarios. Con el decreto del 10 de octubre de 1959 expedido por el gobernador Francisco E. García, el Instituto Científico adquiría su autonomía. Pero al ser el Rector, nombrado por el gobernador de una terna propuesta por el Consejo Directivo, la autonomía del Instituto era parcial. El 10 de febrero de 1960, queda suprimida la intervención del gobernador en la elección del Rector, quedando el nombramiento exclusivamente en manos del Consejo Directivo, alcanzándose así la autonomía plena. Desde entonces el Instituto se denominó Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas.

El Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas se consolida, lo que trae como consecuencia que en el año más difícil para la vida universitaria nacional, se convierta en la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo que se constituye formalmente mediante decreto, el 6 de septiembre de 1968.

