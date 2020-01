Anuncia López Obrador que mantendrá la misma estrategia de seguridad

Elementos del Servicio de Proteccion Federal, durante una ceremonia por su onceavo aniversario, en diciembre pasado. Foto La Jornada

Al anunciar que el domingo 12 de enero se reunirá con integrantes de la familia Le Barón en Bavispe, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante este año mantendrá en esencia la misma estrategia en materia de seguridad.

El mandatario detalló este jueves que entre el 10 y el 12 de enero tendrá una gira en Chihuahua en particular en Ciudad Juárez, Nuevo Casa Grandes y Agua prieta, y culminará en Bavispe, donde se reunirá con la familia LeBarón, quienes sufrieron el asesino de varios de sus integrantes, entre ellos varios menores. Al encuentro acudirá el gabinete de seguridad.

Como parte de la gira, el viernes 10 encabezará su reunión de seguridad en Ciudad Juárez.

Durante su conferencia de prensa matutina, reiteró que para el 2020 “no hay cambio (en materia de seguridad), es la misma estrategia que está en el plan de desarrollo, es atender las causas, que haya bienestar, trabajo y que se atienda a los jóvenes”.

Precisó que dará prioridad al despliegue de la guardia nacional, impulsar más acciones de inteligencia “para no usar la fuerza y ser más eficaces”, así como “no permitir el contubernio, la corrupción. Que no se esté apostando a la violencia, que no quiera apagar el fuego con el fuego, que no se aplique el mátalos en caliente”.

Luego de que en un video antes de concluir el año sostuvo que delincuentes como Joaquín El Chapo Guzmán tuvieron el mismo poder e influencia que el presidente de la República, este jueves aseguró que prueba de ello es la detención de Genaro García Luna, quien fue la “mano derecha” y secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

Al recordar que está acusado de proteger a una organización delictiva. Dijo que ello es prueba suficiente de sus dichas.

“Falta que se le demuestre, pero ahí está ese indicio luego de lo que es evidente es que, como suele pasar en estos casos, todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen… “a eso me refería, que no podemos permitir que la delincuencia gobierne, porque eso es gobernar”.

No era que Guzmán Loera estuviese en Palacio, o en Los Pinos, “pero tenía representantes en el gobierno, eso es gravísimo”, agregó.

Además, de cara al bicentenario de la consumación de la independencia que se celebrará en 2021, el presidente adelantó que ya se prepara los festejo para la fecha, y propuso la publicación de 21 libros relacionados con la independencia y la historia de México.