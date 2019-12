29 de septiembre [Del libro Diario de lo deshabitado]

Patricia Ortíz Lozano

La Gualdra 411 / Festival Internacional de Poesía RLV 2019

Hoy tiro mi primera carta

lanzo la flecha más certera

los huesos rotos.

Hoy empiezo.

Decreto la guerra

me visto para ello

cambio de piel

me cubro de lava

afilo el ojo

siento la mano firme

levanto el pendón sobre mi casa

y me visto con un trozo de tu carne

para lanzarte al fuego

y entender por qué sucumbiste ante el verdugo.

“Cortaron tu cabeza y andas solo por el mundo”.

Te convertiste en lo que nunca fuiste

cada paso era un regreso.

“Me conocerás” te digo

al fin sabrás mi nombre

lo pronunciarás con un ardor de labios

con la lengua seca

y los oídos huecos.

Porque nunca me miraste

ni recogiste el fruto de mis dedos

pues como quien se embarca hacia un país lejano

y no lee la despedida

te alejaste sin voltear

y después

ya muy lejos

destruiste cada cosa

cada parte, todo rastro

quisiste derrumbar la casa

pero ahora yo te digo:

“Me toca a mí. Esta es mi hora”

y no hablo de venganza

hablo del dolor

de la noche malherida

de mis ojos rotos.

Y no es ojo por ojo

es una mirada infinita por la ausencia

una dentellada por los restos de una vida

por las ruinas que dejaste al lado de mi cama

y un olor extraño

y un ave perdida.