De 2010 a 2019 la CFE le ha quitado a los municipios 543.43 mdp por cobros indebidos

El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, ofreció una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Buscaremos que este recurso sea devuelto a los ayuntamientos: Miranda

■ Opina uno de los problemas es que la Comisión no actualiza sus censos y por ello no tiene un padrón actualizado de las luminarias en cada municipio para el alumbrado público

En la última década los municipios de Zacatecas han perdido más de 500 millones de pesos en cobros indebidos hechos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por la entrega de menor cantidad de derecho de alumbrado público del que les correspondía.

Así lo expuso el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, quien informó que de 2010 a 2019 la CFE le ha quitado a los municipios 543.43 millones de pesos por estos dos motivos y por ello, ante la insuficiencia presupuestal que se vislumbra para 2020, aseguró que buscarán que este recurso les sea devuelto a las autoridades municipales.

Si no es en efectivo, precisó que tratarán de que se regrese en forma de adelantos de futuros pagos de energía eléctrica de forma que los ayuntamientos no tengan que pagar este servicio a la CFE hasta que no se alcance el monto de la recuperación que le corresponde a cada uno.

Sostuvo que hasta el momento han sido “ignorados” por la autoridad local de la Comisión e incluso apuntó que los funcionarios de esta instancia que están en el territorio estatal han buscado estrategias para alargar el proceso como el negar que Gobierno del Estado tenga la facultad para representar a los ayuntamientos en estos procedimientos.

No obstante, el secretario añadió que ya en la última asamblea financiera extraordinaria en la que están la administración estatal y las municipales, éstas le otorgaron al gobierno de la entidad la representación legal en este caso.

Miranda Castro aseguró que hay antecedentes positivos que hacen que la recuperación de estos recursos sea “factible”, pues ya se logró en los años 2008 y 2009 cuando se realizaron también cobros indebidos por parte de la Comisión.

El secretario, por otro lado, dijo estar convencido de que este problema no está relacionado propiamente con la institución, sino con quienes la encabezan en Zacatecas que, destacó, no han sido renovados con el cambio de Gobierno Federal sino que siguen siendo las mismas personas desde el sexenio federal pasado.

“Nos queda claro que no es una acción de la institución, sino de servidores públicos que se están tomando atribuciones y facultades que no les corresponden”, puntualizó.

Al explicar las cifras, el funcionario mencionó que uno de los problemas es que la CFE no actualiza sus censos y por ello no tiene un padrón actualizado de las luminarias que se usan en el municipio para el caso del alumbrado público ni tampoco contempla las inversiones que han realizado algunos ayuntamientos para sustituirlas por tecnología LED que les permita un ahorro.

Por el contrario, en los últimos años ha sido constante el incremento del costo que tiene para los municipios el servicio de energía eléctrica.

Mientras que en 2010 se erogaban entre los 58 municipios poco menos de 250 millones de pesos por este concepto, en 2017 el monto fue cercano a los 400 millones. En este recurso es en el que se han realizado cobros indebidos por la falta de actualización de los censos y el secretario dijo que la cifra de cobros en exceso que se han hecho se calcula en unos 70 millones de pesos.

El otro elemento que ha provocado estas afectaciones, y que en esta parte se estiman de 2010 a 2019 en más de 473 millones de pesos, es el “estimado de DAP (Derecho de Alumbrado Público) no acreditado”, es decir, el recurso que se recaudó por este concepto por parte de la CFE pero que indebidamente no fue entregado a los municipios.

Los “requerimientos”, por tanto, que se le harán a la CFE desde el gobierno del estado en este proceso incluyen el regreso de los importes de DAR no acreditados, la comprobación mensual para garantizar que lo que se entregue a los municipios por concepto de DAP es lo que se recaudó y la devolución de los importes que se hayan cobrado más por energía eléctrica debido a fallas o errores.

También están el corregir “de manera inmediata” los errores en la base de datos para no continuar realizando estos cobros indebidos, la actualización de los censos en cada municipio y la atención a los ayuntamientos para recibir sus notificaciones sobre cambios en la tecnología que se usa en las luminarias para que se contemplen los ahorros que estas modificaciones generan.