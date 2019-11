Privatización de carreteras es un modelo que ha fracasado: académico

Rodolfo García Zamora, docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la BUAZ ■ foto: alejandro ortega neri

■ ICA tuvo que ser rescatada por el gobierno mexicano junto con la banca

■ Dice que no está a favor de las privatizaciones, pero el panorama para el estado no es alentador; en 2021 vence la concesión de la autopista Calera-Fresnillo

■ Tendrá el gobierno junto con los diputados locales que decidir bien en qué rumbo se orientará el presupuesto insuficiente que llegue del Gobierno Federal

■ Dice que mientras que no haya una Reforma Fiscal no habrá recursos para infraestructura

Luego de que se diera a conocer en este medio que en 2021 vence la concesión de la autopista Calera-Fresnillo y que, por ende, podría ser gratuita, el docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la BUAZ, Rodolfo García Zamora, señaló que el gobierno de Zacatecas debe estar consciente del contexto de crisis económica del país y la profunda austeridad que se plantea para que revise la posibilidad de prorrogar la concesión, ya que mientras no haya una Reforma Fiscal no habrá recursos para infraestructura.

Para el economista, el clima de “profunda crisis” y de austeridad aseguran que el presupuesto de 2020 será más limitado y esto afectará de manera muy importante el tema de la infraestructura, entre otros temas.

Aclaró que no está a favor de las privatizaciones, pero el panorama para el estado no es alentador y tendrá el gobierno junto con los diputados decidir bien en qué rumbo se orientará el presupuesto insuficiente que llegue del Gobierno Federal.

García Zamora explicó que el financiamiento privado de las autopistas en México se dio a partir del cambio de modelo económico derivado de la crisis de la deuda de 1984. Después de que el gobierno mexicano desde 1940 hasta 1982 fue el principal financiador de las carreteras, de las autopistas, de los hospitales y de las escuelas con el presupuesto público, vino la crisis de la deuda y por lo tanto el cambio de modelo, fue entonces cuando el sector privado entró a financiar las autopistas y las carreteras.

Sin embargo, detalló el catedrático, varias de esas autopistas fueron financiadas por empresas tan grandes como ICA que después tuvo que ser rescatada por el gobierno mexicano junto con la banca y que fueron pagadas con los impuestos de todos los mexicanos. “Hay que tomar en cuenta esa experiencia, que lo que se planteaba como una alternativa ante la falta de recursos para la inversión pública y que entró el sector privado como supuesta alternativa, fue una alternativa fallida que finalmente terminamos pagándola la mayoría de los mexicanos con los impuestos”.

La autopista Calera-Fresnillo, a pesar de ser un pequeño tramo es de las más fluidas y une, además, la zona de mayor dinamismo económico, por lo que consideró el académico que ha de ser muy rentable. El escenario a evaluar sería que cuando requiera mantenimiento seguramente el Gobierno del Estado no tendría recursos para hacerlo y es ahí cuando entra la posibilidad de ampliar la concesión, porque seguramente, dijo, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda o el de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza Ochoa, dirán que no se tiene recursos.

Por tal motivo, este tipo de obras, o bien la que el gobernador pretende que se haga de Zacatecas a Aguascalientes se tienen que ubicar en el contexto de “profunda austeridad” y tratarse en una discusión amplia y abierta de cómo se van a distribuir los 32 millones de pesos del presupuesto del estado, pues siempre ha habido una declaración por parte del gobierno de que los recursos son insuficientes.

Pero el académico reiteró que no hay y no habrá recursos en los próximos años ni en el gobierno estatal y ni Federal si no hay una reforma fiscal, y en este sentido, tratar el tema de la concesión de un tramo pequeño como es el de Calera-Fresnillo lleva a Zacatecas a formar parte del debate nacional. Si hubiera esta reforma, advierte, probablemente habría recursos para ampliar, dar mantenimiento e incluso habría una alta generación de empleo, pero según ha declarado Andrés Manuel López Obrador, no habrá Reforma Fiscal hasta 2022.

“El fin de año y los próximos 12 meses van a ser caracterizados por la austeridad. Y si ahorita le preguntamos al gobernador o al secretario de Finanzas si tienen recursos para recuperar la autopista y actualizarla seguramente no van a tener. La Legislatura tendrá que analizar la conveniencia de que se prorrogue la concesión y en todo caso tendrá que tomar en cuenta en qué condiciones se han ampliado la concesiones en otros estados. Pero debe ser también un debate de todos los ciudadanos para saber cuál es el mejor manejo de los recursos”.