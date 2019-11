Urgente, que Zacatecas tenga una Comisión Estatal de Arbitraje Médico: Luz Domínguez

Señala que el IMSS, ISSSTE y los hospitales estatales son quienes más quejas acumulan porque la práctica médica no se hace con la debida diligencia que corresponde ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Advierte que hasta el momento no se ha tenido compromiso para instalarla

■ Considera que con los propios recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la SSZ se podrían buscar los mecanismos y acciones para integrar dicho organismo

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) lamentó que la entidad no cuenta aún con una Comisión Estatal de Arbitraje Médico y exhortó al titular de la Secretaría de Salud estatal, Gilberto Breña Cantú, a que la implemente de manera inmediata en virtud de que es una disposición legal y además un mecanismo institucional de protección y defensa de los derechos de los pacientes.

En la pasada comparecencia del titular de la Salud en Zacatecas ante los diputados locales, el funcionario minimizó la cantidad de quejas, arguyendo que sólo significaban el uno por ciento de la población, a lo que los diputados Omar Carrera y Raúl Ulloa contestaron que ese porcentaje correspondía a unas 15 mil personas, cantidad considerable.

De ahí que Domínguez Campos reitere la necesidad y la urgencia de que se establezca este mecanismo, ya que lo prevé la Ley de Salud en el estado, sin embargo, señaló que ha habido una omisión por parte de las autoridades, circunstancia lamentable porque tener una Comisión Estatal de Arbitraje significa abogar por los derechos humanos de los pacientes.

Al no existir en este momento, detalló la ombudsperson, los pacientes o sus familiares pueden presentar sus quejas ante la propia CDHEZ o bien ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, aunque reiteró que por ley todos los estados deben tener la propia, por lo que es grave que Zacatecas no la tenga a pesar de las “múltiples exhortativas” que se les ha hecho a las autoridades y también de los reclamos y exigencias de la propia sociedad.

Domínguez Campos recalcó que hay una cantidad importante de quejas debido a mecanismos y acciones que no se cumplimentan. El IMSS, el ISSSTE y los hospitales estatales son quienes más quejas tienen porque la práctica médica no se hace con la debida diligencia que corresponde. Por lo tanto no solamente es urgente la existencia de la comisión, sino indispensable, porque protege y defiende los derechos humanos particularmente en el acceso a la salud.

Para la presidenta de la CDHEZ, este tema ha sido una omisión del Estado que considera debe ser corregida a la brevedad posible para que no dejen en la indefensión a la propia ciudadanía.

Y ante el argumento de Breña de Cantú de que para echar andar la comisión es necesario mayor presupuesto y capital humano, Domínguez Campos consideró que con los propios recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la Secretaría de Salud se podrían buscar los mecanismos y las acciones para integrar dicha comisión. Para esto, concluyó, se requiere compromiso y hasta el momento no se ha tenido.