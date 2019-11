Plantean presupuesto 2020 a la baja en Poderes y en organismos autónomos

El gobernador Alejandro Tello y el titular de Sefin, Jorge Miranda, ofrecieron una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Prevé disminuciones en participaciones federales por un 2% y 1% en las aportaciones

■ Se estima obtener nuevamente entre 29 mil y 30 mil mdp, cantidad similar a la que se presupuestó este 2019 y que fue de 29 mil 833 mdp: Ricardo Olivares

■ Se mantiene la postura de no despedir trabajadores, pero sólo bajo la condición de que sean “solidarios”, es decir, que no haya incrementos salariales para nadie: Tello

■ Diputados federales parten de una base errónea a la hora de calcular los ingresos del país: Jorge Miranda

En 2020 se espera una reducción real del presupuesto federal para la entidad de un 3 por ciento aproximadamente, derivado de disminuciones en las participaciones federales por un 2 por ciento y de un 1 por ciento en las aportaciones, informó el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Ricardo Olivares.

En entrevista, el funcionario expuso que se estima obtener nuevamente entre 29 mil y 30 mil millones de pesos, que es una cantidad similar a la que se presupuestó este 2019 y que fue de 29 mil 833 millones de pesos.

Precisó que esto se debe a que, pese a la ligera disminución federal, se proyecta un incremento de cerca de 5 por ciento en la recaudación propia del estado a través del cobro de impuestos.

En cuanto a las declaraciones dadas por el gobernador Alejandro Tello Cristerna en una conferencia este lunes por la mañana, en las que aseguró que si no hay modificaciones en el proyecto de presupuesto federal se estaría teniendo una disminución para 2020 de entre el 15 y el 17 por ciento, el subsecretario precisó que la comparación se realizó con el presupuesto 2018.

Esto debido a que el de ese año fue el último presupuesto en el que se contemplaron recursos de convenios y asignaciones, incluidos en el denominado Ramo 23, el cual en 2019 ya prácticamente quedó eliminado, al igual que para el próximo ejercicio.

No obstante, la comparación exacta entre 2019 y 2020 arrojaría una reducción real de recursos federales de un año a otro de alrededor del 3 por ciento.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, expuso que independientemente de los recursos que aprueben los diputados federales, los cálculos que debe hacer el Gobierno del Estado son a la baja porque consideró que los legisladores en el Congreso de la Unión partieron de una base errónea a la hora de estimar los ingresos del país el próximo año.

“El hecho de que eleven los ingresos por un cálculo superior del precio del petróleo o por un incremento en la plataforma de producción no nos va a llevar a nada; son ingresos ficticios”, expuso.

Indicó, por tanto, que nuevamente se están sobre estimando los ingresos y esto conllevará, al igual que lo ocurrido durante 2019, que a lo largo del siguiente año se reciban menos recursos de los programados en el presupuesto.

Menos participaciones

Respecto a estos recursos de menos que se han recibido en lo que va del año, sostuvo el funcionario, precisamente porque no se alcanzaron las estimaciones de ingresos a través de la recaudación federal, han dejado de llegar al territorio estatal 500 millones de pesos, lo que ha provocado una crisis de liquidez.

Además adelantó que para el próximo año habrá, de entrada, una disminución de 300 millones de pesos en las participaciones federales por el decrecimiento de la economía del estado, particularmente del Producto Interno Bruto, reflejado en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.

No obstante, atribuyó esta situación en su totalidad a los bloqueos que ha habido este año en la minera Peñasquito, asegurando que “sin la afectación en Peñasquito, Zacatecas hubiera crecido cuando menos poquito y no lo hubiéramos perdido pero el hecho de que no esté trabajando la mina, tiene una afectación dramática”.

Por esta situación, informó que este año se inició un reordenamiento de la nómina del Poder Ejecutivo en cuyo proceso inicial de análisis se localizaron irregularidades como la presencia de ‘aviadores’ y de personas que cobraran sueldos superiores a los que les correspondían por la función desempeñada.

Asimismo, expuso que se continuó con la “recolección” de los recursos que las dependencias no ejercieran en tiempo para los rubros contemplados dentro del gasto corriente.

Este 2019, con dos recolecciones, se obtuvieron 260 millones de pesos pero en lo que va de la administración se han recuperado casi mil millones de pesos que han sido destinados a la reducción del déficit presupuestal.

No habrá aumento salarial

Estas condiciones, informó el secretario de Finanzas y también el gobernador, derivarán en la necesidad de aplicar medidas de austeridad para 2020 que implicarán recortes por el orden de 350 millones de pesos sólo en el caso del Poder Ejecutivo, correspondiendo la mayor parte de este dinero al Capítulo 1000.

En este sentido, apuntaron que se mantiene la postura de no despedir trabajadores del gobierno estatal pero sólo bajo la condición de que sean “solidarios” con la situación, es decir, con la condición de que no haya incrementos salariales para nadie, ni siquiera para los de base.

El mandatario estatal incluso calificó los aumentos salariales como “inviables”, al igual que las recategorizaciones y las nuevas contrataciones.

Asimismo, ambos funcionarios informaron que las reducciones presupuestales se realizarán en las partidas de gastos de representación, viajes al extranjero, asesorías y consultorías, así como comunicación social.

Igualmente, añadieron que se disminuirá la inversión en festivales y eventos culturales, además de que se está realizando un análisis para reducir la cantidad de programas sociales del Gobierno estatal, particularmente aquellos que atiendan a la población que la beneficiada por programas federales.

Estas medidas, destacó el gobernador, hablan sólo de acciones al interior del Poder Ejecutivo pero dijo que las acciones de austeridad deben aplicarse en todos los poderes, ayuntamientos y organismos autónomos.

“Sin excepción”, agregó, todas las instancias que reciben recursos públicos deberán presentar para 2020 un presupuesto a la baja en relación a lo que tuvieron durante el presente año.

Replantearán proyectos

de inversión

En una de sus últimas intervenciones en la rueda de preguntas y respuestas, durante la conferencia que él y el secretario de Finanzas dieron este lunes para abordar el tema del presupuesto 2020, Tello Cristerna aseguró que todavía “hay una vela prendida”, que se trata del posible cobro del Impuesto Ecológico si así se resuelve en los amparos que aún están en curso.

La insuficiencia presupuestal también hace necesario, dijo el gobernador, replantear algunos de los proyectos de inversión que se tenían previstos para el próximo año. En este caso, se refirió al proyecto de movilidad urbana que busca cambiar el sistema de transporte público en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe.

Al respecto, señaló que de acuerdo con lo que han sabido hasta ahora, aunque es una información que todavía deben confirmar, la bolsa de poco más de 30 mil millones de pesos que acordó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corresponde a los proyectos, uno por entidad federativa, que pidió el presidente de la república a los estados.

De ser así, en el caso de Zacatecas se propuso este proyecto de movilidad para el que se solicitaron cerca de mil millones de pesos.

No obstante, el mandatario estatal aseveró que en las condiciones actuales habrá que analizar si es conveniente destinar este recurso a este proyecto que, por su especialización, es probable que a través de la licitación gané una empresa de fuera del estado.

“No digo que se aborta o se quita el programa de movilidad (…) Tengo que reflexionar si bajo esta condición de poca obra nos vamos con ese proyecto porque se tiene que licitar a una empresa especialista y lo ganaría una empresa que quizá no sea zacatecana. Y requiero que las empresas locales trabajen, den empleo, se reactiven. Tendríamos que buscar proyectos que involucren a más personas y generen más derrama”, concluyó.

Sólo 11 mil mdp para reasignar

En medios de comunicación nacionales se ha informado que del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya discusión en la Cámara de Diputados iniciará este martes, los diputados federales sólo tendrán un monto de 11 mil millones de pesos para hacer modificaciones y reasignarlos.

En una nota de El Financiero, el zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que, aunque hay peticiones justas para obtener más recursos por parte de diferentes sectores, es necesario que se realicen esfuerzos para cambiar la forma en la que se ha gastado hasta ahora el recurso público y aplicar medidas de austeridad y racionalización del presupuesto.

En esta información se cita al legislador de Morena, quien señala que “la situación económica está desplomada y tenemos un serio problema también de ingresos”.