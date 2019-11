Personajes que “politizaron” fiesta privada de Monreal serán demandados

El presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila ■ foto: la jornada zacatecas

■ “Rufianes y oportunistas”, quienes lo acusaron de usar recursos públicos para viaje y fiesta

■ La legisladora Soledad Luévano le pide explicar con claridad el origen del monto gastado

Durante el primer evento público del presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, tras su viaje a España y la controversia causada por la celebración de una fiesta privada, el alcalde reveló que demandará por daño moral contra los personajes que se dedicaron a politizar el asunto.

El edil dijo lamentar que una celebración privada se politizara por parte de algunos personajes y que incluso aprovecharan su ausencia para hacer “leña del árbol caído” y agregó que no utilizaría ningún medio para contestar a quienes calificó como rufianes y oportunistas pero sí dejó en claro los procesos legales que implementaría por el daño a su imagen.

“Vergüenza le ha de dar a la legisladora que ninguna iniciativa ha presentado en la máxima tribuna del país y lo único que debe de tener es gratitud porque aquí en Fresnillo ni siquiera se paró a hacer campaña”, fueron los comentarios del edil hacia las declaraciones que hiciera la senadora Soledad Lueévano, quien exigió que se transparentaran los recursos de la fiesta privada, además de los gastos realizados recientemente por Monreal Avila para su viaje a España.

Agregó que “quien acusa está derecho a probar, que me compruebe primero que me gasté una gran cantidad de dinero, imaginen yo andar debatiendo ese tema, por respeto a mi familia no voy a entrar en esa dinámica, lo único que sí digo es que es mentira y que a los oportunistas y rufianes no les daré debate”.

El alcalde resaltó que analiza la posibilidad de presentar una demanda por daño moral porque algunos actores se dedicaron a vincular si el salario de todos los años que tiene dentro del servicio público le alcanzaría para la celebración e incluso calificó como inaceptable el que también se tratara de hacer el comparativo de los ingresos económicos de la presidenta honorifica del DIF, Guadalupe Pérez Vázquez.

“Si tienen algo que me lo de muestren, los reto”, fue la aseveración reiterativa que presentó el edil a la vez de anunciar que interpondrá una demanda por la vía civil por reparación de daños y perjuicios, pues agregó que hubo varias especulaciones durante su ausencia pero está dispuesto a dar la cara por el bien de su familia.

“Es una actividad privada y no daré debate, pero lo entiendo porque quienes están en esa dinámica son gente sin principios y que no tiene calidad moral ni autoridad para cuestionar, si no tienen madre menos van a tener hijos”. Monreal Ávila dijo que las declaraciones en las que se le involucró son para desviar la atención para que quienes lo acusaron no presenten pruebas.

“Eso es lo que lastima, que si hubo recurso público o no, claro que no lo hubo, tanto para la fiesta como mi viaje a España donde dicen que me llevé a todo un séquito, no fue nadie y dijeron que me gasté el recurso público, que me acrediten, que me comprueben que me gasté el dinero público porque no permitiré más mentiras”, reiteró el alcalde en la parte final de la conferencia de prensa.

Soledad Luévano

“Con mucho respeto le solicité al alcalde de Fresnillo que diera una explicación amplia sobre la costosa fiesta privada que organizó, sobre su aumento de sueldo y el viaje que realizó a España en compañía de algunos periodistas”, señaló la legisladora.

“Lo hice porque lo considero mi amigo y pertenece a un movimiento donde la honestidad es indispensable. Jamás pensé que me respondería de forma tan grosera, diciéndome que no tengo madre y que no tengo hijos, sobre todo porque Saúl sabe cuanto adoré a mi madre y lo mucho que me dolió perderla”.

“Ojalá que rectifique… No quiero que se disculpe por ser tan grosero conmigo, con que explique con claridad el costo y el origen de los recursos gastados es más que suficiente. Es cierto que la vida me quito a mi madre y no me regaló la oportunidad de tener hijos, pero tengo valores y la convicción de cambiar las cosas”, finalizó.