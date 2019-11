Saúl Monreal demandará a Medrano y Luévano por daño moral

En imagen de archivo, Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo

Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, Zacatecas, anunció que presentará una demanda, por reparación de daño y perjuicios, contra Soledad Luévano, senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Benjamín Medrano Quezada, ex presidente municipal de dicha demarcación y presidente del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza).

De acuerdo con algunos medios locales, que publican este lunes tal aseveración, Monreal Ávila afirmó que los aludidos, “si no tienen hijos, no tienen madre”, y agregó que no permitirá cuestionamientos por parte de rufianes y oportunistas, refiriéndose a los señalamientos de haber ejercido dinero público para la fiesta de su hija.

“Vergüenza le ha de dar a la legisladora, que eso sí es vergüenza que ni una iniciativa en la máxima tribuna del país, y lo único que debe tener es gratitud porque aquí en Fresnillo, ni siquiera se paró a hacer campaña”, sostuvo el primer edil de El Mineral.